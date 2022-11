Droste-Hülshoff-Schule präsentiert viele Möglichkeiten

Die Droste-Hülshoff-Schule Friedrichshafen informiert am Donnerstag, 8. Dezember, interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern online über weiterführende Bildungsgänge. Je nach Bildungsgang startet die Online-Informationsveranstaltung zu einer anderen Uhrzeit.

Die Informationsveranstaltung rund um Hauptschulabschluss/Mittlerer Abschluss beginnt um 18 Uhr. Angesprochen sind diejenigen, die noch keinen Hauptschulabschluss haben oder diesen verbessern wollen. Es wird der berufsvorbereitende Bildungsgang AVdual vorgestellt. Im AVdual absolvieren die Schüler neben dem Unterricht an der Schule umfangreiche Praktika und bereiten sich so auf eine Ausbildung vor. Diejenigen, die den mittleren Bildungsabschluss (Fachschulreife) erreichen wollen, können die 2BFS besuchen. An der Droste-Hülshoff-Schule werden die beiden Profile Gesundheit und Pflege sowie Hauswirtschaft und Ernährung angeboten.

Wer bereits einen mittleren Bildungsabschluss hat, aber kein Abitur anstrebt, für den kann das Berufskolleg I Gesundheit und Pflege eine gute Wahl sein. Nach dem ersten Jahr ist eine Berufsausbildung oder, mit einem bestimmten Notendurchschnitt, ein Wechsel ins BK II möglich. Im BK II machen die Schüler die Fachhochschulreife. Hier ist die Online-Informationsveranstaltung auch am Donnerstag, 8. Dezember, um 18 Uhr.

Wer sich über die Berufsausbildung zur/zum Erzieherin/Erzieher interessiert, kann an der DHS ab einem Mittleren Bildungsabschluss in eine solche Ausbildung in einem der Berufskollegs für Sozialpädagogik einsteigen. Die Ausbildung kann in einer schulischen Vollzeitausbildung oder praxisintegriert zusammen mit einer Tageseinrichtung für Kinder erfolgen. Für Schulfremde gibt es auch eine zweijährige Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen. Weitere Informationen dazu gibt es am 8. Dezember um 18.30 Uhr.

Wer das Abitur anstrebt, sollte sich über die Beruflichen Gymnasien mit Human- und Lebenswissenschaftlichem Profil informieren. Die DHS bietet Berufliche Gymnasien in den Richtungen Biotechnologie, Ernährungswissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Sozialwissenschaften an. Weitere Informationen dazu gibt es am Donnerstag, 8. Dezember, um 19 Uhr.