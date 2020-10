Droste-Hülshoff-Schule empfängt US-Generalkonsulin

Die US-Generalkonsulin Patricia Lacina hat sich anlässlich ihres Besuches bei Oberbürgermeister Andreas Brand in das Goldene Buch der Stadt Friedrichshafen eingetragen. Außerdem war die Amerikanerin zu Gast an der Droste-Hülshoff-Schule.

Am Dienstag hat Oberbürgermeister Brand die Delegation um die US-amerikanische Generalkonsulin im Rathaus empfangen. Die diplomatischen Vertretungen der Vereinigten Staaten in Deutschland umfassen die Botschaft in Berlin und fünf Generalkonsulate. Patricia Lacina ist seit 2018 Generalkonsulin im US-Generalkonsulat Frankfurt. Sie gehört als Karrierediplomatin dem Auswärtigen Dienst im Range einer Gesandten-Botschaftsrätin an und blickt auf 29 Jahre Erfahrung in Diplomatie, Management und Politikkoordination zurück. Zu ihren Aufgaben zählt die Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen, Besuche von Schulen, Treffen mit Politikern und Amtsträgern, Gespräche mit Wirtschaftsvertretern und Unternehmen.

Aufgrund der vielfältigen Beziehungen – von der Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Peoria bis hin zu US-Standorten des Stiftungsunternehmens ZF Friedrichshafen – entwickelte sich ein intensiver Dialog über Wirtschaft und Bildung, Kunst und Kultur und Städtepartnerschaften. Lacina trug sich zum Abschluss des Gesprächs in das Goldene Buch der Stadt Friedrichshafen ein.

An der Droste-Hülshoff-Schule begrüßte Direktorin Angelika Seitzinger die Diplomatin. Begleitet wurde sie von Konsul Nicholas Abbate, Kulturreferent Thomas Cybulski und Politikreferent Jan Kotowski. So erlebten die Schüler der Jahrgangsstufe 2 des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums der Droste-Hülshoff-Schule mit ihren Lehrerinnen „amerikanische Diplomatie hautnah“, wie die Häfler Schule schreibt.

Patricia Lacina berichtete in einem doppelstündigen Workshop von Ihrer Kindheit in Iowa und ihrem Werdegang zum Auswärtigen Dienst der USA. Ebenso sprach sie mit den Schülern über ihren Arbeitsalltag an einer diplomatischen Vertretung. Lacina ermunterte junge Schülerinnen, über eine Karriere im Auswärtigen Dienst nachzudenken, da immer noch Frauen in höheren Dienstposten der Diplomatie unterrepräsentiert sind. Außerdem wurde ein Dialog über Antisemitismus und gesellschaftliche Diskriminierung geführt.