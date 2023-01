Drohvideo mit Schusswaffe sorgt für großen Polizeieinsatz

Wegen eines Streits zwischen zwei 26-Jährigen mussten in der Nacht zum Dienstag gleich mehrere Polizeistreifen ausrücken. Zuvor hatte einer der Männer den anderen in einem Video bedroht, wie die Polizei mitteilte.

In dem Video sei eine angebliche Schusswaffe zu sehen gewesen. Außerdem habe der Mann am späten Montagabend dem Gleichaltrigen zusätzlich Drohungen per Sprachnachricht geschickt. Der Empfänger erstattete Anzeige wegen Bedrohung, doch dabei beließ er es nicht. Er holte sich Verstärkung und ging zusammen mit mehreren Begleitern zur Wohnung des Tatverdächtigen im Friedrichshafener Stadtgebiet. Der Urheber der Drohnachrichten rief daraufhin wiederum selbst die Polizei. Diese rückte mit mehreren Streifenwagen an, um die Streitigkeiten zu schlichten.

Der Verdacht, dass eine echte Waffe im Spiel ist, bestätigte sich nicht. Dennoch erwartet den Tatverdächtigen nun eine Anzeige wegen Bedrohung.