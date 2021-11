Drohender Hausarztmangel: An welchen Lösungen Stadt und Landkreis arbeiten

Sie sind schon länger auf der Suche nach einer Hausarztpraxis oder machen Sie sich vielleicht gar keine Sorgen um die Versorgungslage? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte und Ihre Meinung gerne per Mail an redaktion.friedrichshafen@schwaebische.de , Betreff: Hausarztmangel. Die Beiträge werden auf Wunsch auch anonymisiert.

Die Gesellschaft wird älter – und braucht dadurch mehr Behandlung von Ärztinnen und Ärzten. Aber auch diese altern mit ihren Patienten. Die Sorge um Nachwuchs für die Bodenseeregion ist vonseiten der Hausärzte, Patienten und der Kassenärztlichen Vereinigung groß. Können Landkreis und Stadt hier eine Lösung finden?

„Mein Wunsch an die Stadt ist es, dass das Problem des Hausärztemangels auf die Tagesordnung genommen und besprochen wird. Wir müssen das Thema in den kommenden Jahren in den Fokus nehmen – und zwar nicht nur für Friedrichshafen, die Kernstadt selbst, sondern auch vor allem die Teilorte,“ sagt ein Häfler Bürger. Aber ist es Aufgabe der Stadt, für Ärztenachwuchs zu sorgen?

Das Thema Ärztemangel sei sehr komplex und lasse sich wohl kaum allein aus kommunaler Sicht betrachten, teilt eine Sprecherin der Stadt Friedrichshafen dazu mit und erklärt: Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KV) legt in der kassenärztlichen Bedarfsplanung fest, wie viele Kassenärzte je Arztgruppe auf wie viele Einwohner kommen dürfen.

Studienplätze sind entscheidend

Allerdings könne die KV keine Ärzte „generieren“ oder „schaffen“, sondern sei auf das Angebot an Ärzten angewiesen. Dieses hängt unmittelbar von den vom Landtag genehmigten Humanmedizin-Studienplätzen ab. „Darauf haben weder die KV und erst recht nicht Städte, Gemeinden und Landkreise einen direkten Einfluss“, teilt die Sprecherin weiter mit.

Das Land hat inzwischen die Schaffung zusätzlicher Studienplätze beschlossen, im April 2021 war die erste Bewerbungsrunde für Studierende. Bis diese allerdings dem Markt als ausgebildete Ärzte zur Verfügung stehen, wird es einige Jahre dauern.

Zusätzlich hat das Land die sogenannte Landarztquote auf den Weg gebracht: Es ist vorgesehen, über diese Landarztquote 75 Studienplätze pro Jahr zu vergeben. Studierende verpflichten sich dadurch, nach der Ausbildung mindestens zehn Jahre lang als Hausarzt oder Hausärztin in einem Bedarfsgebiet tätig zu sein.

Vor Ort werden Medizinische Versorgungszentren (MVZ) ein wichtiger Baustein zur Sicherstellung der ambulanten Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sein, so auch in Friedrichshafen, heißt es von der Stadt weiter: Im MVZ als Teil des Medizincampus Bodensee (MC) bilden Ärzte verschiedener Fachrichtungen eine Art „Gemeinschaftspraxis“, dort ist auch eine Allgemeinmedizinerin tätig, die in ihrer Praxis alle Bereiche der hausärztlichen Versorgung abdeckt.

Das MVZ befindet sich im Ärztehaus neben dem Klinikum Friedrichshafen. Mit dem MVZ am Klinikum Friedrichshafen werde laut Stadtverwaltung ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung geleistet.

Klinikum bildet Grundversorgung ab

„Mit ihrer finanziellen Unterstützung der Klinikum Friedrichshafen GmbH, insbesondere durch die Zeppelin-Stiftung, sorgt die Stadt Friedrichshafen dafür, dass mit dem Klinikum Friedrichshafen die Grund- und Regelversorgung in Stadt und Kreis sichergestellt wird“, so die Sprecherin weiter. Der Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2021 sei vom Gemeinderat in Höhe von 5,72 Millionen Euro bewilligt worden, dazu komme ein Investitionskostenzuschuss 2021 in Höhe von 3,52 Millionen Euro – jeweils aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung.

Am Ende würden Städte und Gemeinden und auch die Stadt Friedrichshafen aber das Problem Hausärztemangel kaum aus eigener Kraft bewältigen können, zieht die Sprecherin ein Fazit: „Da sind Land, Kreis und KV gefordert.“

Auch das Landratsamt sieht die medizinische Versorgung durch ärztliche Praxen in der Fläche als eine der zentralen Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigung. Der Landkreis könne hierauf nicht regelnd einwirken, teilt Pressesprecher Robert Schwarz mit. Deshalb sei die KV auch die erste Ansprechstelle für Patientinnen und Patienten, wenn jemand tatsächlich keine Praxis im zumutbaren Umkreis findet oder seine medizinische Versorgung gefährdet sieht.

Aber natürlich nehme der Landkreis wahr, dass es Entwicklungen und Veränderungen gibt, die es zu gestalten gelte. Deshalb nehme das Landratsamt hier eine moderierende Rolle ein. So sei es bereits Thema bei der jährlich stattfindenden Gesundheitskonferenz des Landkreises gewesen und werde es auch künftig regelmäßig sein.

Der MCB habe außerdem ein Programm zur Gewinnung und Ausbildung von allgemeinmedizinischen Fachkräften gestartet, das sich über mehrere Jahre erstrecken wird, so Schwarz. Das Gesundheitsamt sei als Programmpartner mit im Boot.

Diese Tipps gibt die KV

Wer keinen Hausarzt oder keine Hausärztin hat, kann laut einem Sprecher der KV natürlich zum einen bei verschiedenen Ärzten anrufen und versuchen einen Termin zu vereinbaren oder bei der Servicenummer 116117 um Terminvermittlung bitten, sagt er: „Im speziellen Fall der Corona-Impfung kann man auf der KV-Homepage schauen, welche Ärzte impfen oder über den Landkreis mobile Impfteams in der Nähe finden.“

Als Tipp rät er außerdem, die Möglichkeit der Telemedizin auszuprobieren, ebenfalls über die KV-Homepage oder über eine spezielle App möglich. Als Kassenpatientin oder -patient habe man den Anspruch auf Behandlung, erklärt Sonntag weiter. Allerdings können Ärzte je nach Kapazität Patientinnen und Patienten abweisen, wenn es sich nicht um Notfälle handelt.