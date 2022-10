Drogen am Steuer: 24-Jähriger schläft vor Ampel in Friedrichshafen ein

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen zunächst vor einer Ampel in der Ailinger Straße eingeschlafen. Später wurde er wieder in seinem Auto schlafend mit laufendem Motor am hinteren Hafen aufgefunden. Laut Polizei hatte er Drogen konsumiert.

Laut Polizei wunderte sich eine Autofahrerin am Samstag gegen 6 Uhr, dass das Auto vor ihr an der Ampel in der Ailinger Straße trotz zweier Grünphasen nicht losfuhr. Sie stieg demnach aus und sah, dass der Fahrer in dem Auto über dem Lenkrad eingeschlafen war.

Sie rüttelte ihn wach und er fuhr Richtung Stadtbahnhof weg, heißt es im Polizeibericht. Die verständigten Polizeibeamten hätten das Auto dann im Bereich des hinteren Hafens mit laufendem Motor und eingeschalteter Beleuchtung parkend entdeckt.

Der 24-jährige Fahrer schlief wiederum hinter dem Steuer, schreibt die Polizei. Nachdem sie ihn geweckt hatten, stellten die Beamten bei dem Fahrer Drogenbeeinflussung fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung zu.