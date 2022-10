DRK möchte Team im Kleiderladen verstärken

Wer günstig gut erhaltene gebrauchte Bekleidung sucht, wird im Kleiderladen des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis in Friedrichshafen fündig. Hier finden kostenbewusste Menschen Kleidung und Schuhe für Männer, Frauen und Kinder, außerdem Accessoires, Haushaltswäsche und Kinderspielzeug. Ein Team ehrenamtlich Mitarbeitender berät die Kunden und sorgt für Wohlfühl-Atmosphäre im Laden, schreiben die Verantwortlichen.

Zur Verstärkung dieses Teams sucht der DRK-Kreisverband weitere Helferinnen und Helfer, die einmal wöchentlich ehrenamtlich je vier Stunden im Kleiderladen mithelfen. Auch in der Kleidersortierung im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen sind laut Mitteilung weitere ehrenamtliche Kräfte willkommen. Sie sortieren die gespendete Bekleidung aus den DRK-Kleidercontainern und bereiten sie zum Verkauf im Kleiderladen vor.

In beiden Teams sind Männer und Frauen jedes Alters willkommen, auch Studenten, die sich nur wenige Monate einbringen können. Sie erhalten am Ende ihres Einsatzes eine Bescheinigung, mit der sie beispielsweise Sozialpunkte an den Hochschulen geltend machen können. Die Helferinnen und Helfer arbeiten mit Kolleginnen und Kollegen aller Altersklassen zusammen und kommen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen in Kontakt.

Wer Interess an dieser Tätigkeit hat, sollte Zeit für einen Einsatz von vier Stunden pro Woche mitbringen, montags bis freitags, vormittags oder nachmittags. Ansprechpartnerin beim DRK-Kreisverband ist Andrea Sinclair, Telefon 07541 / 504 217, E-Mail: Andrea.Sinclair@drk-kv-bodenseekreis.de.