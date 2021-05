DRK-Kreisverband beendet Angebot des „Begleiteten Impfens“.

Gut drei Monate lang hat der DRK-Kreisverband Bodenseekreis für Menschen ab 80 Jahren, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, die Aktion „Begleitetes Impfen“ zum Kreisimpfzentrum nach Friedrichshafen angeboten. Senioren mit einem Impftermin wurden zu Hause abgeholt und ins Kreisimpfzentrum gefahren, auf Wunsch auch während des Gangs durch das Impfzentrum begleitet. Partner der Aktion waren waren Vertreter des Landkreises, Initiativen aus Kommunen, der Kreisseniorenrat und die DRK-Ortsvereine.

Jetzt wurde das Angebot eingestellt, da der Bedarf am Begleiteten Impfen rapide abgenommen hat, teilt der DRK-Kreisverband Bodenseekreis mit. Die Zielgruppe der Aktion ist weitgehend geimpft und durch den Beginn der Impfungen durch die Hausärzte sind die Wege für noch nicht Geimpfte deutlich kürzer und einfacher geworden.

Karl-Heinz Jaekel, Abteilungsleiter Sozialarbeit im DRK-Kreisverband, sagt: „Die Rückmeldungen, die wir von unseren Fahrgästen bekamen, waren geprägt von Dankbarkeit über die schnelle, unbürokratische Unterstützung, die Hilfestellung während der Fahrt zum Kreisimpfzentrum und im Impfzentrum selbst.“ Vor allem jenen Menschen, die keine Bezugspersonen in ihrem Umfeld haben und die in ihrer Mobilität stark beeinträchtigt sind, habe man einen wichtigen Dienst erweisen können.

Drei Vormittage pro Woche bearbeiteten zwei Mitarbeiterinnen des DRK über eine Telefon-Hotline Anfragen aus der Bevölkerung. Karl-Heinz Jaekel sagt: „Zu Beginn des Impfangebotes waren wir vielfach Ansprechpartner und ‚Blitzableiter‘ für die vielen Enttäuschungen mit dem nicht rund laufenden Buchungssystem um Impftermine.“ Diese Anrufe besorgter, ja teilweise verzweifelter älterer Menschen hätten im Laufe der Zeit nachgelassen, als die Zahl der Impfungen stieg.

Die DRK-Mitarbeiterinnen beantworteten in mehr als 600 Telefonaten und E-Mails Anfragen der Kunden und disponierten für 81 Impfberechtigte 115 Fahrten zum Kreisimpfzentrum. Der besondere Dank des DRK-Kreisverbands gehe auch an verschiedene Bürgermobil-Fahrdienste, wie in Tettnang und Langenargen; wenn viele Buchungen eingegangen seien, habe man sich gegenseitig bei den Fahrdiensten ausgeholfen.