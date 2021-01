DRK Friedrichshafen räumt Social-Media-Preis ab

Insgesamt 23 Bewerber aus der Region haben beim Zukunftspreis um Stimmen für ihr Projekt, ihren Verein oder ihre Initiative gekämpft. Mittels Like bei Facebook haben über 1000 Menschen den Gewinner der Kategorie Social Media gekürt: Gewonnen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Friedrichshafen. Mit insgesamt 337 Likes konnte das DRK die meisten Stimmen einfahren und freut sich jetzt über 500 Euro Preisgeld.

Wie sie die 500 Euro Preisgeld investieren, wissen die 158 Mitglieder des DRK-Ortsverein Friedrichshafen nach Angaben des Stadtwerks schon ganz genau: Ersatz-Akkus und eine neue Fernbedienung für die Drohnenstaffel stehen ganz oben auf der Wunschliste. Das Rote Kreuz setzt die Drohnen zur Ortung ein. Zur Übung unterstützen die Ehrenamtlichen die Landwirtschaft. Während der Erntezeit orten Drohnen Tiere in den Mais- oder Getreidefeldern und bewahren sie so vor einem Tod durch die Erntemaschinen. DRK-Bereitschaftsleiter Uwe-Martin Prinz ist selbst begeisterter Drohnenpilot und schickte die DRK-Drohnenstaffel kurzerhand ins Rennen um den Zukunftspreis. „Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und auf ganz unterschiedlichen Kanälen viel über den Preis gesprochen, gemailt und getippt. Dass jetzt tatsächlich wir die meisten Stimmen erhalten haben, ist einfach großartig. Wir freuen uns riesig“, berichtet Prinz.

Nicht ganz gereicht hat es für das Team hinter dem Projekt „Rentnerhilfe“, bei dem sich sechs Jugendliche Zeit nehmen, um älteren Mitbürgern die Bereiche Informatik und Elektronik näherzubringen. „Einfach eine tolle Truppe, mit der es lange ein Kopf an Kopf-Rennen um die meisten Likes war. Wir würden uns freuen, wenn sie sich in der zweiten Phase des Wettbewerbs eine Platzierung sichern“, sagt Prinz.

Bereits zum sechsten Mal hat der regionale Energieversorger den Social-Media-Preis vergeben. Bis 2019 war er Teil des „Verantwortungspreises“. Nachdem dieser nun mit neuem, noch breiterem Konzept als „Zukunftspreis“ zurückkam, war der Social-Media-Preis erneut fester Bestandteil der Ausschreibung, wie es vonseiten des Stadtwerks heißt. „Die Bürger können dadurch selbst für ihren Favoriten voten. Zu verfolgen, wer letztlich die meisten Leute zum Abstimmen mobilisiert und das Rennen macht, ist jedes Jahr aufs Neue auch für uns wieder super spannend“, freut sich Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerks am See, „gleichzeitig ist es eine gute Gelegenheit, die Projekte und Initiativen bekannt zu machen und der Bevölkerung zu zeigen, was für tolle Ideen unsere Region bereichern“.

Da der Social-Media-Preis unabhängig vom eigentlichen Zukunftspreis vergeben wird, haben alle 23 Bewerber immer noch die Chance auf die 2000 Euro, heißt es weiter. Der Energieversorger schüttet insgesamt 8000 Euro für zehn Projekte aus. Wer es bis ganz nach oben schafft, den Zukunftspreis gewinnt und sich somit 2000 Euro Preisgeld sichert, soll in wenigen Wochen bekannt gegeben werden.