Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, sind die Bestände der Blutkonserven in den vergangenen Tagen stark gesunken. Deshalb lädt das DRK zum Blutspendetermin am Freitag, 16. Oktober, von 14.15 bis 19.30 Uhr in den DRK-Ortsverein Friedrichshafen in der Rotkreuzstraße 2 ein. Blutspendetermine werden beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Mitarbeiter seien für derartige Situationen besonders geschult. Das Infektionsrisiko liegt daher weit unter dem sonstiger Alltagssituationen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Um in den Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Onlineterminreservierung statt: