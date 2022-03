DRK bietet Schulung für Ehrenamtliche in der Seniorenbegleitung

Für Ehrenamtliche in der Begleitung von Senioren veranstaltet der DRK-Kreisverband Bodenseekreis eine Basisschulung. Erfahrene Referenten aus der Praxis vermitteln fundierte Kenntnisse für die Arbeit mit Senioren, teilt der DRK-Kreisverband mit. Der Schwerpunkt liegt demnach auf dem Bereich Demenz. Das Programm startet am 25. April und findet bis 11. Juli jeweils montags von 9.30 bis 12 Uhr statt. Um Ehrenamtliche in ihrem Engagement zu stärken, sollten diese laut Landesverordnung vor ihrem ersten Einsatz an einer Schulung mit mindestens 30 Unterrichtseinheiten teilnehmen.

Die Referentinnen und Referenten vermitteln Basiswissen über Krankheiten im Alter allgemein und über Demenz im Speziellen sowie zum Umgang mit Menschen mit Demenz. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick in die Rolle der Helfenden, die Situation Angehöriger und hauswirtschaftliche Grundkenntnisse. Auch der Umgang mit Notfällen und Krisensituationen sowie rechtliche Rahmenbedingungen, Kommunikation und Gesprächsführung werden thematisiert.

Referentinnen sind Bruna Wernet, Diplom-Sozialpädagogin (FH) und Kunsttherapeutin sowie Leiterin der DRK-Fachstelle Demenz, Sonja Hummel, staatlich anerkannte Familienpflegerin und Einsatzleiterin des Häuslichen Betreuungsdienstes des DRK-Kreisverbands, Anni Benkö, Krankenschwester und Einsatzleiterin der DRK-ServiceZeit, Corinna Salomon, Diplom-Sozialarbeiterin und Leiterin der DRK-Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz, Margit Fischer, Krankenschwester und Pflegedozentin, sowie Robert Nagy, Krankenpfleger und Angehöriger eines Menschen mit Demenz.

Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Das Angebot ist offen für alle Interessierten aus dem Bodenseekreis. Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis bietet die Möglichkeit, sich in der häuslichen Einzelbetreuung oder in der Gruppenbetreuung von Menschen mit Demenz zu engagieren. Die Schulung findet im Rotkreuz-Zentrum in Friedrichshafen statt, Rotkreuzstraße 2. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 7. April. Informationen gibt es bei Bruna Wernet vom DRK-Kreisverband Bodenseekreis, Fachstelle Demenz, Telefon 07541 / 50 40.