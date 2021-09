DRK bietet Kurse für Yoga, Tai Chi und Qigong an

Offene Gesundheitskurse des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis mit Techniken aus Yoga, Tai Chi und Qigong starten am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Oktober. Die Kurse umfassen je acht Kursstunden.

Ziel ist es, dass die Teilnehmer ihren sicheren Standpunkt finden, den Moment klar und achtsam erleben und Freude an der Bewegung in einer geselligen Gruppe spüren. Dadurch werden Körper und Immunsystem, Psyche und Seele gestärkt. Sigrid Danckert, Leiterin der DRK-Gesundheitsförderung im Bodenseekreis, passt die Übungen an die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.

Der Kurs ab Donnerstag, 21. Oktober, findet von 15.30 bis 16.30 Uhr statt, der Kurs ab Freitag, 22. Oktober, von 9 bis 10 Uhr. Die Teilnahme kostet ab zehn Teilnehmern 52 Euro, bei kleinerer Teilnehmerzahl steigt der Preis geringfügig. Kursort ist der Gymnastikraum im Untergeschoss des Rotkreuz-Zentrums in Friedrichshafen, Rotkreuzstraße 2. Das Angebot richtet sich an Interessierte jedes Alters und jedes Fitnesslevels. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 11. Oktober bei Sigrid Danckert, E-Mail sigrid.danckert@drk-kv-bodenseekreis.de oder Telefon 07541 / 504-201. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten eine Unterlage mitbringen wie eine Matte, eine Decke oder ein Handtuch, sowie bequeme Kleidung und eine Mund-Nasen-Schutzmaske tragen. Die 3G-Regeln (geimpft, getestet, genesen) müssen eingehalten werden.