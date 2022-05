DRK bietet Kurs für Menschen mit beginnender Demenz an

Mit einem neuen Kurs baut der DRK-Kreisverband Bodenseekreis sein Angebot der Fachstelle Demenz aus: „Bewegung mit allen Sinnen“ richtet sich an Menschen, deren Gedächtnisleistung und Mobilität nachlassen oder die die Diagnose einer beginnenden Demenz erhalten haben. Geleitet wird der Kurs von Elisabeth Baumann, staatlich anerkannte Gymnastiklehrerin, Gehirnfitnesstrainerin und Entspannungstrainerin mit langjähriger Erfahrung als Bewegungstherapeutin.

Baumann startet am 7. Juni mit dem Angebot. Sie will den Teilnehmern die Möglichkeit geben, etwas für sich und ihren Körper zu tun. Nachlassende Gedächtnisleistung gehe häufig mit nachlassender Mobilität einher, die Menschen vereinsamten. Aus Angst oder Scham vermieden sie öffentliche Angebote wie Sportkurse für Senioren. Gerade für Menschen, die in ihrer Mobilität etwas eingeschränkt seien oder deren Gedächtnisleistung nachlasse, gebe es kaum unterstützende Bewegungsangebote, so Baumann..

Der Kurs mit sechs Terminen beginnt am Dienstag, 7. Juni, um 14.30 Uhr im Rotkreuzzentrum in Friedrichshafen, Rotkreuzstraße 2, die Teilnahme kostet 30 Euro. Die Teilnehmer, maximal sechs, verbringen eineinhalb Stunden miteinander. Das Programm selbst nimmt etwa 45 bis 60 Minuten ein, dazwischen werden Pausen eingelegt. Eine Anmeldung ist erforderlich beim DRK-Kreisverband Bodenseekreis, Telefon 07541/ 50 40.