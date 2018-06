Drittliga-Volleyballer des VfB haben Heimrecht

Seit Anfang Dezember öffnen die Herren 2 des VfB Friedrichshafen jeden Tag ein Türchen im Adventskalender und geben Einblicke, die den Zuschauern bis dato verwehrt geblieben sind. Am Samstag, 12. Dezember, hätten sie nichts dagegen, wenn sich drei Punkte hinter der Tür der ZF-Arena versteckten. Dann geht es um 15.30 Uhr gegen TuS Kriftel.

Das Team von Trainer Radomir Vemic sorgt derzeit auf Facebook für Furore. Jeden Tag ein erfahren die Leser bisher weitestgehend ungelüftete Geheimnisse, die zugegebener Weise nicht immer ganz ernst zu nehmen sind. So ist zu erfahren, dass keiner so filigran durch die Mitte schwebt wie Marc „Moosi“ Moosherr. Und dass Jörg Kosemund als „White Warhammer“ schon allein durch seinen Adoniskörper den Gegner das Fürchten lehrt. Zur legendären Mittelblocker-Achse zählt ebenso Fabian Feiri, hinter vorgehaltener Hand auch als Abwehrkatze bekannt. In Szene gesetzt wird die berüchtigte Mittelblockerachse von Zauberfinger Mark Senkbeil.

Im Adventskalender wird außerdem verraten, warum Dietrich Penner der Herr über „Gurken und Wodka“ ist, dass Patrick Süther als Gute-Laune-Maschine zur Rollatorfraktion gehört, warum Richard Schaugg als Vitaminbeauftragter fungiert und dass Jakob Elsäßer auf seinem Heimweg gerne mal Fuchs und Hase gute Nacht sagt. Elsäßer gehört ebenso zum Annahmeriegel wie Heiko Schlag, der den richtigen Luftdruck beim bloßen Berühren des Balls erkennt und im Spiel eine Bank ist. Man darf gespannt sein, welche Geheimnisse bis Weihnachten noch gelüftet werden und wer sich als Christkind hinter der 24 verbirgt.

Trainer Vemic gilt als großer Verfechter der körperlichen Fitness egal ob Koordination, Kraft oder Stretching. Er muss dafür sorgen, dass am Samstag alle Spieler in der passenden körperlichen Verfassung sind, um den TuS Kriftel – doppelt so viele Punkte, zwei Plätze über dem VfB – zu besiegen. Denn eins dürfte klar sein: Eine Niederlage vor der Weihnachtspause wäre eine herbe Enttäuschung für die treuen Fans. (gus)