Dritter Saisonsieg: Herren des TC Friedrichshafen erhöhen Titelchance

Der Meisterschaftskampf in der Tennis-Verbandsliga Gruppe 006 ist offen. Neben dem TC Heuberg und dem TC Göppingen haben auch noch die Herren des TC Friedrichshafen gute Chancen auf den Titel. Bei noch zwei ausstehenden Spielen steht der TCF auf dem zweiten Platz. Im letzten Spiel vor der knapp zweimonatigen Pause gab es für die Friedrichshafener am Sonntag einen 5:4-Erfolg gegen den TC Dettingen/Erms.

Den knappen Sieg fixierten die Häfler Tennisspieler in abschließenden Doppelspielen. Wie im gesamten Spiel begegneten sich die Akteure der beiden Teams auch hier auf Augenhöhe. Schlussendlich hatte aber der TCF das bessere Ende für sich. Adam Bronka und Nico Elser (6:3, 4:6, 10:5) und Noah Wallace und Elias Lagger (7:5, 3:6, 10:8) schlugen ihre Gegner im Tiebreak. Die Duos des TCF hielten damit dem großen Druck stand, nachdem die Gäste im ersten Doppel von einer Aufgabe profitierten und damit mit 4:3 in Führung lagen. „Jakob Feyen, der schon im Einzel mit körperlichen Problemen gekämpft hatte, musste zusammen mit Johannes Ritter das erste Doppel aufgeben“, berichtet der TCF, der das Spiel am Ende aber trotzdem für sich entschied.

U18-Junioren fixieren Aufstieg in die Oberliga

Jubel gab es auch bei den U18-Junioren. Mit einem 6:0-Sieg gegen den STC Schwäbisch Hall schaffte das junge TCF-Team den Aufstieg in die Oberliga. Ebenso erfolgreich waren die Herren 60, die gegen den schon als Meister feststehenden TC Bergatreute mit 6:3 gewannen und die Verbandsrunde so auf dem zweiten Tabellenplatz abschlossen. Die ersatzgeschwächten Damen 1 des TCF unterlagen im Auswärtsspiel beim TC Ravensburg klar mit 0:9.