Dritter Platz für David List

Die Erleichterung war groß bei den Mountainbikern, als die Bundesregierung die Region Tirol nicht mehr als Virusmutationsgebiet einstufte. Denn das bedeutete, der beliebte Frühjahrsklassiker, das HC-Rennen in Haiming, kann stattfinden. Demnach traf sich die Weltspitze im Ötztal um die Rangfolge der neuen Saison auszutesten, denn bis zum Weltcup-Auftakt in Albstadt am ersten Maiwochenende ist es nicht mehr lange hin. Für das Lexware-Mountainbike-Team aus dem Hochschwarzwald verlief dieser Test am vergangenen Sonntag durchaus erfreulich.

Eine starke Leistung gelang unter anderem dem Friedrichshafener Mountainbiker David List. Der Lexware-Fahrer belegte beim Rennen der U23 den dritten Platz, dabei etablierte List sich von Beginn an in der Spitzengruppe mit dem Spanier Jofre Cullell Estape und dem Schweizer Joel Roth. In der dritten Runde fuhr List sogar die schnellste Rundenzeit. „Ich habe bemerkt, dass ich vor allem bergab schneller war als die anderen“, sagte der 20-Jährige aus Friedrichshafen, der in Furtwangen studiert. Deshalb wollte List etwas das Tempo rausnehmen, um sich für die letzte Runde Körner zu sparen. Doch diese Rechnung ging nicht ganz auf. „Ich habe in der vorletzten Runde bemerkt, wie ich den Anschluss am Berg nicht mehr ganz halten konnte“, skizzierte List. Von hinten kam der Österreicher Mario Bair immer näher, List verteidigte aber seinen dritten Platz. Um gute zehn Sekunden landete der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen vor Bair auf Rang vier. Sieger wurde Cullell Estape, Juniorenweltmeister und Lexware-Fahrer Lennart Krayer belegte Platz 27. „Ich weiß jetzt, an was ich arbeiten muss: Schnellkraft und intensivere Intervalle“. Weiter hinten war Thore Hemmerling zu finden. Der Teamkollege von List und Krayer erreichte den 52. Platz.

Weltcups stehen an

Ein positives Fazit zogen unterdessen die Maximilian Brandl, Luca Schwarzbauer und Georg Egger. Beim HC-Rennen in Haiming sicherten sich die drei Fahrer des Lexware-Mountainbike-Teams einen Platz unter den Top 20. Am besten schnitt der zweifache deutsche Meister Maximilian Brandl ab, der als Siebter am Ziel ankam. „Ich habe einige Fehler gemacht, aber ansonsten war es ein ganz gutes Rennen“, meinte er. Sein Teamkamerad Schwarzbauer fuhr auf die 13. Position vor, Egger freute sich über Platz 20.

Jetzt ist der Fokus der Fahrer des Lexware-Mountainbike-Teams auf die Weltcups in Albstadt und Nove Mesto Anfang Mai gerichtet, die auch für die finale Nominierung zu den Olympischen Spielen relevant sein werden. Die größten Chancen ausrechnen darf sich Brandl als aktuell bester Deutscher. Aber auch der Friedrichshafener List, Schwarzbauer und Egger haben noch die Chance auf einen der beiden Startplätze.