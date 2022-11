Dritter Platz beim Unterwasserrugby Wasserturm-Cup

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim internationalen Unterwasser-Rugby Turnier in Luzern erreichten die Spieler des Tauch-Sport-Club Friedrichshafen und Konstanz als Spielgemeinschaft UWR Bodensee den dritten Platz.

Als erstes durfte die Mannschaft gegen die Gastgeber Luzern antreten und versuchte sich ins Turnier einzuspielen. Mit einem ausgeglichenen Spiel und einem 1:1 war das ein zufriedenstellender Start in das Turnier. Im zweiten Spiel gegen Basel ging das Team Bodensee mit mehr Erfolg aus dem Wasser. Mit dem Tor von M. Eberhardt konnte das Spiel 1:0 gewonnen werden.

Als nächstes durfte man gegen den Titelverteidiger Karlsruhe ran. In den ersten Minuten konnte der Ball gut vor dem gegnerischen Tor gespielt Druck aufbauen, aber ein Tor wollte zunächst nicht fallen. Nach 12 Spielminuten musste sich das Team Bodensee doch mit einem 3:1 geschlagen geben. Als letztes Gruppen-Spiel gegen Zürich konnte ein klarer 4:1 Sieg erspielt werden. Als Gruppenzweiter der Gruppe B musste jetzt gegen den ersten der A Gruppe Ratisbona (Regensburg) um den Finaleinzug gekämpft werden. In dem zunächst sehr ausgeglichenen und schnellen Spiel fiel erst in den letzten Minuten die Entscheidung, die mit einer Niederlage für den Bodensee endete.

Im letzten Spiel des Tages, im kleinen Finale, wollte der UWR Bodensee gegen die Turnier Neulinge PureUWR London nochmal alle Kraft ins Wasser bringen und gewinnen. Bei dem Spiel mussten der Ball schnell und zielgenau nach unten zugespielt werden, um die körperbetonte Spielweise der Engländer auszuspielen. Mit einem 2:2 ging die reguläre Spielzeit zu Ende. Es ging in das Penalty schießen, um das Spiel zu entscheiden. Nachdem jede Mannschaft 6 Penaltys geworfen und verteidigt hatte, stand es immer noch unentschieden. Schließlich hatten sich die Mannschaftsführer der UWR Bodensee und der Pure UWR London dazu entschieden, den dritten Platz zu teilen. Karlsruhe hat das Turnier nach Siegen über Valltelina Rugby Sub, Leones Pamplona UWR und Rugby Sub Milano wieder gewonnen.