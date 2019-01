Dreimal Kabarett im Januar

Der Jahresauftakt im Theater Atrium verspricht ein unterhaltsames Programm, denn gleich drei Kabarettisten sind im Januar auf der kleinen Bühne im Kulturhaus Caserne zu Gast. Den Anfang macht Helene Bockhorst, dann folgen Mike Jörg und Kurt Knabenschuh.

Der Culturverein Caserne hat für Freitag, 11. Januar, die junge, aufstrebende Hamburger Autorin, Comedienne und Poetry-Slammerin Helene Bockhorst engagiert. In ihrem Programm „Die fabelhafte Welt der Therapie” therapiert sie sich selbst und andere, indem sie alles ausspricht, was schon immer mal gesagt werden musste. Welche positiven Auswirkungen hat eine schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffelsalat gemeinsam? Und warum beteiligt sich niemand am Crowdfunding für ihre Brustvergrößerung - es hätten doch am Ende alle etwas davon?

Helene Bockhorst stellt sich schonungslos selbst infrage und präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste. Es geht um psychische Auffälligkeiten und Schwierigkeiten in sozialen Situationen, um Onlinedating, Sex, Missgeschicke und immer wieder um die Frage: Warum passiert das ausgerechnet mir?

Erste Frau mit Comedy-Pokal

Helene Bockhorst ist Hamburgerin. Sie hat 2018 den Hamburger Comedy-Pokal gewonnen - als erste Frau in der Geschichte des Pokals.

Ihr Slam-Video „Unfreiwillige Jungfräulichkeit” wurde zum viralen Hit auf Facebook und YouTube mit über fünf Millionen Klicks. Sie erreichte das Finale des Prix Pantheon 2018.

Am Freitag, 18. Januar, folgt Kabarettist Mike Jörg mit „Wa(h)r was?”, einem satirischen Jahresrückblick auf 2018 voller Dynamik und Symbolik. Zeiten der Illusion? Der Rebellion? Nicht im Regierungsviertel in Berlin. Dort beklagen sich seit Monaten Anwohner über zu lautes Schnarchen. Nur wenn die vier Herren aus Bayern zu Gast sind, kann es passieren, dass mal einer von ihnen vor lauter Zorn sein eigenes Hirn an die Wand klatscht. Ansonsten rauchen die vermutlich ganz gemütlich ihr Tütchen Hasch, das ihnen ihr Hausarzt verschrieben hat. Deutschland, eine moderne Biedermeier-Idylle zwischen Chemnitz und Hambacher Forst.

Kurt Knabenschuh bringt am Samstag, 26. Januar, nicht nur trockenen Humor und Wortwitz, sondern auch seine Bulldogge Otiz mit auf die Bühne des Theaters Atrium. . Charmant, aber dickköpfig, und nicht unbedingt der Schönste. So ein Hund, an dem sich die Geister scheiden. „Wer ist der Boss? – oder ist das ihr Hund, der sich am Buffet bedient?”, heißt sein Programm.

Präsentiert werden skurrile Begegnungen auf Hundebene, zum Beispiel von „Huschi-Wuschi“ und „Bootcamp-Hundeschulen“. Und natürlich auch mit anderen, neuen Geschichten der Kategorie „Alltagskabarett“ ohne Hund. Alles mit dem von Kurt Knabenschuh bekannten Wortwitz und trockenen Humor.