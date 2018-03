Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen treffen im Achtelfinale der Champions League auf die Berlin Recycling Volleys. Ausgelost wurden die Paarungen am Freitagmittag in Luxemburg, der Zentrale des europäischen Volleyball-Verbandes (CEV). Das erste Spiel in Berlin ist Mitte März, das Rückspiel in der Häfler ZF-Arena eine Woche später. Das heißt, dass der VfB innerhalb von acht Tagen dreimal gegen Berlin spielt: zweimal in der Champions League, einmal in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga.

„Das ist eine tolle Auslosung. Ich hätte sie nicht besser hinbekommen. Solche verrückten Spiele passen zu mir. Berlin mit dem ehemaligen VfB-Trainer Stelian Moculescu, der so viele Titel geholt hat, spielt innerhalb einer kurzen Zeit dreimal gegen den heutigen VfB. Ich hätte das Drehbuch der Auslosung nicht besser schreiben können“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen nach der Auslosung. Zu den Chancen seiner Mannschaft, das Viertelfinale zu erreichen, meinte er: „Berlin ohne Moculescu, da wären wir sicherlich Favorit gewesen. Berlin mit Moculescu, da ist unsere Chance auf das Viertelfinale 50:50. Es werden interessante und emotionsgeladene Spiele“, so Heynen.

„Wir sind erst einmal froh, nicht nach Novosibirsk reisen zu müssen. Friedrichshafen ist ein gutes Los, weil diese Begegnung große Werbung für den deutschen Volleyball ist. Außerdem steht damit, nach unseren internationalen Erfolgen der letzten Jahre, wieder eine deutsche Mannschaft unter den sechs besten Teams in Europa. Das zeigt die kontinuierliche Entwicklung hierzulande“, sagte Kaweh Niroomand, Manager der Berlin Recycling Volleys.

Das erste Spiel wird voraussichtlich am Mittwoch, 13. März um 19.30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin stattfinden. Dieser Termin wurde von der CEV noch nicht bestätigt. Das Rückspiel steigt am Donnerstag, 22. März, um 20 Uhr. Der Sieger der Begegnung trifft dann in der nächsten Runde auf den Sieger des rein polnischen Duells Jastrzebski Wegiel gegen Kedzierzyn Kozle, um die Teilnehme am Final Four in Kazan am 12./13. Mai auszuspielen. Dort wartet Zenit Kazan, das sich als Ausrichter schon nach der Gruppenphase für die Halbfinals qualifiziert hat.