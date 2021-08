Drei Youngstars stehen im Viertelfinale der U19-Weltmeisterschaft

Die männliche U19-Auswahl des Deutschen Volleyballverbandes (DVV) ist bei der U19-Weltmeisterschaft in Iran ins Viertelfinale eingezogen. Am Erfolg beteiligt sind mit Felix Baumann, Milan Kvrzic und Carl Möller dabei auch drei Spieler vom Bundesstützpunkt Friedrichshafen. Um das Halbfinalticket kämpft die DVV-Mannschaft am Dienstag, 31. August: Gegner in Teheran ist Polen, Beginn des Spiels ist um 13.30 Uhr.

Im Achtelfinale räumten die deutschen Volleyballer das belgische Team aus dem Weg. Es war ein enges Spiel: Erst nach einem 15:9 im Tiebreak stand der Sieg für Deutschland fest. Laut Bundesstützpunktleiter Ralf Hoppe ist das nicht anders zu erwarten gewesen. „Das wird ein harter Kampf“, hieß seine Prognose. Vor dem 3:2 gegen Belgien gewann das Team von Dan Ilott und Co-Trainer Dominic von Känel gegen Kuba, Ägypten und die Dominikanische Republik mit 3:0. Eine knappe 1:3-Pleite gab es gegen Argentinien.