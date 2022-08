Drei weitere Menschen im Bodenseekreis sterben an Corona

Drei weitere Menschen sind im Bodenseekreis im Zusammenhang mit Corona gestorben, wie das Landesgesundheitsamt (LGA) am Freitagabend meldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie im Kreis auf 352.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt am Freitag bei 142,7 (Freitag vor einer Woche: 169,3) und in ganz Baden-Württemberg bei 175,9. Für die benachbarten Kreise meldet das LGA ähnliche Werte. Im Landkreis Ravensburg beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz demnach 153,9 und im Landkreis Konstanz 158,6. Das Robert-Koch-Institut gibt für den Landkreis Lindau den Wert von 185,2 an.