Drei Verletzte bei Fahrradunfall

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich drei Radfahrer Verletzungen zugezogen haben, hat sich am Sonntag gegen 14 Uhr zwischen Holzreute und Hirschlatt ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 72-jähriger Radler gemeinsam mit seiner 65-jährigen Frau entlang der K 7725 in Richtung Kehlen unterwegs. Etwa 100 Meter nach dem Kreisverkehr in Hirschlatt kam ihnen eine 43-jährige Radfahrerin entgegen. Auf dem schmalen Radweg berührten sich die Lenker der Entgegenkommenden, sodass sowohl der 72-Jährige als auch die 43 Jahre alte Frau zu Boden stürzten. Die Begleiterin, die hinter ihrem Mann fuhr, konnte nicht mehr abbremsen, fuhr in die am Boden liegende Frau und stürzte ebenfalls. Alle drei Beteiligten zogen sich Schürfwunden zu und wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.