Beim Brand einer Dunstabzugshaube in einem Wohnhaus im Sperlingweg in Fischbach sind am Donnerstag gegen 9 Uhr drei Bewohner leicht verletzt worden. Die Haube hatte sich laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen entzündet. Die Häfler Feuerwehr löschte die Flammen rasch, mehrere Rettungswagenbesatzungen brachten die durch den Rauch Verletzten in eine Klinik. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.