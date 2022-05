Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B31

Drei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Ein 59 Jahre alter VW-Lenker war in Richtung Lindau unterwegs und erkannte laut Polizei kurz vor der Anschlussstelle Friedrichshafen-Ost zu spät, dass der vorausfahrende 26-Jährige seinen Mercedes aufgrund Staubildung abbremsen musste. In der Folge kam es zum Auffahrunfall, bei dem der Unfallverursacher, der Mercedesfahrer und dessen schwangere 24 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Hinzugerufene Rettungsdienste brachten sowohl den 59-Jährigen als auch die 24-Jährige zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge, an denen jeweils rund 3000 Euro Sachschaden entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten nach Mitteilung der Polizei abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, die bis kurz nach 18 Uhr andauerten, kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.