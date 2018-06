Bei den German Open, einem G1-Weltranglistenturnier des Weltverbands, hat der Bodensee-Schulsport-Verein (BSV) Friedrichshafen sechs Sportler nach Hamburg entsandt. Abdoul Razak Issoufou Alfaga unterstrich mit dem Titelgewinn im Schwergewicht seine Olympiaambitionen.

Marvin Pelcz und Vera Kachowitsch sicherten sich mit ihren erneuten Siegen die Aufmerksamkeit der Bundestrainer im Hinblick auf die anstehenden Welt- beziehungsweise Europameisterschaften.

In der Herrenklasse über 87 Kilogramm kam es nicht zu dem erwarteten finalen Show-Down zwischen dem Häfler Abdoul Razak Issoufou Alfaga und dem Grand Prix-Gewinner sowie Olympiasieger, Dong-Min Cha. Der Koreaner war überraschend im Vorfeld ausgeschieden. Dagegen hatte es der Häfler Afrikaspiele-Sieger mit dem slowenischen Europameister, Ivan Trajkovic, zu tun, den er 2:0 in seine Schranken weisen konnte. Zuvor hatte er den Vize-Europameister aus Frankreich, Omar El Yazidi (11:1) und den Deutschen Meister Hicham Massaoudi (8:0) besiegt.

Starke Leistung

Marvin Pelcz trug sich in der A-Jugend bis 45 Kilogramm erneut in die Siegerliste ein. Er gewann gegen den britischen WM-Dritten Mason Yarrow (13:0), den Bosnia Open-Sieger Mateusz Szczesnowski (8:7), den Canada-Open-Sieger, Bilal Hasan (Verlängerung per Sudden Death) und den Drittplatzierten der Dutch Open, Jeronimo Evers aus den Niederlanden (12:2). Schon vor zwei Wochen stand Vera Kachowtisch ganz oben auf dem Siegerpodest beim WTF President´s Cup in Bonn – jetzt erneut in der B-Jugend bis 37 Kilogramm in Hamburg. Sie konnte sich nach Vorrundenfreilos gegen die Dänin Louise Lyngbaek (4:1), die Berlinerin Melinda Sahin (8:2) und die zweifache US Open-Siegerin sowie Austrian Open-Gewinnerin aus den USA, Anastasija Zolotic, durchsetzen (11:4).

Bei den Damen bis 57 Kilogramm bezwang Rhonda Nat die Erstplatzierte des WTF President´s Cup, der Turkish-, Ukraine-, und Moldova-Open, Hatice Kubra aus der Türkei (2:1) und die Zweitplatzierte der Pazifikspiele aus Australien, Catherine Risbey (4:3). Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale unterlag sie der dreifachen Grand-Prix-Siegerin und zweifache WM-Silbermedaillengewinnerin aus Groß-Britannien, Jade Jones (2:14). Romain Trolliet entschied seine erste Begegnung in der Herrenklasse bis 58 Kilogramm gegen den belgischen Dutch Open-Zweiten Mohammed Rezki (15:2), für sich. Gegen den zweifachen Deutschen Meister Mohammed Mansour, zog er sich eine Knieverletzung zu, die ihn stark beeinträchtigte, sodass er nach anfänglicher Führung den Kampf 8:11 abgeben musste. Kaloyan Binev schied bei den Herren bis 54 Kilogramm gegen den tunesischen Qatar-Open-Zweiten und Morocco-Open-Dritten, Mohamed Grami (11:12). „Mittlerweile sind alle unsere Athleten in ihrer Klasse auf Weltebene konkurrenzfähig“, freut sich BSV-Trainer Markus Kohlöffel über die starke Teamleistung. Der BSV Friedrichshafen war sechstbestes Team - vor dem BSV ausschließlich Auswahlmannschaften. Den ersten Platz belegte die USA, gefolgt von der Türkei und Korea. „Es ist schon toll als Verein auf Augenhöhe mit Nationalmannschaften zu konkurrieren“, so BSV-Co-Trainer Boris Winkler.