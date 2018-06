Drei Teams ziehen in der Kreisliga B IV bereits einsam ihre Kreise

In der Fußball-Kreisliga B IV ziehen drei Teams bereits nach zwei Spieltagen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze. Neben dem Tabellenführer von der TSG Ailingen, dem Vorjahreszweiten vom Türk SV Wangen ist das auch der Tabellendritte vom TSV Bodnegg. Ein Blick auf das Torverhältnis unterstreicht die bisherige Dominanz. Auch hier sticht die TSG mit sage und schreibe 19:1 heraus.

Am Sonntag ist Ailingen bei den Sportfreunden Friedrichshafen zu Gast. Verglichen mit der vergangenen Saison würde der Letzte auf den Vorletzten treffen. In der neuen Saison sieht es anders aus. Denn neben der bereits beschriebenen Situation, in der sich Ailingen befindet, haben auch die Sportfreunde eine erstaunliche Entwicklung vollzogen. Nach dem Auftakterfolg gegen Hergensweiler schrammte die Glaser-Elf nur hauchdünn am Sieg über Ettenkirch vorbei. Gerade deshalb ist es wohl das Topspiel des Spieltages und es stellt sich die Frage, ob es Sportfreunde-Coach Dominik Glaser erneut schafft, seine Mannschaft so einzustellen, um zum Stolperstein eines Topteams zu werden. Eine ähnliche Hürde wäre gerne die SGM Hergensweiler/Niederstaufen am Sonntag beim Türk SV Wangen. Die Gäste, mit großen Zielen in die Saison gestartet, befinden sich aktuell noch ohne Punkt im hinteren Teil der Tabelle. Ausgerechnet jetzt muss man zum Aufstiegsaspiranten nach Wangen reisen. Türk SV-Pressesprecher Hasan Aslan will der SGM nichts schenken: „Wir werden auf niemanden Rücksicht nehmen. Wir haben diese Saison das große Ziel aufzusteigen und wollen gewinnen. Die aktuelle Form stimmt mich zuversichtlich.“

Ettenkirch gibt sich kämpferisch

Der TSV Bodnegg empfängt bereits am Freitag den SV Ettenkirch. Mit einem Sieg will Bodnegg den Anschluss halten. Doch auch die Gäste vom SVE wollen gewinnen. „Zwei Unentschieden sind definitiv zu wenig. Wir wollen aufsteigen. Dafür muss schnell der erste Dreier her.“ Im Spiel zwischen dem FV Langenargen und dem TSV Oberreitnau treffen die beiden Tabellenletzten aufeinander. „Wir wollen im zweiten Saisonspiel die Abwehrfehler vom ersten Spieltag abstellen. Unser Trainer Gökmen Öksüz wird uns sicher die richtigen Impulse geben können“, glaubt FVL-Pressewart Günther Bretzel.

Bislang enttäuscht hat Absteiger SV Nonnenhorn. Mit nur einem Punkt rangiert das Team von Trainer Thomas Kristen im Tabellenmittelfeld. „Wir stecken noch im Umbruch. Die Urlaubszeit neigt sich jetzt dem Ende zu und unser Kader komplettiert sich. Dann erhoffe ich mir eine Leistungssteigerung“, sagt Kristen. Die Leistung soll bereits am Sonntag bei der SGM SC/Croatia Friedrichshafen stimmen. Die TSG Lindau-Zech empfängt den FC Kosova Weingarten. Für die 0:13-Klatsche aus dem ersten Heimspiel möchte Lindau seine Zuschauer sicherlich mit einem Sieg über Weingarten entschädigen.

Die Spiele: TSV Bodnegg - SV Ettenkirch (Freitag, 18.30 Uhr), Sportfreunde Friedrichshafen - TSG Ailingen, SGM SC/Croatia Friedrichshafen - SV Nonnenhorn, TSG Lindau-Zech - FC Kosova Weingarten, FV Langenargen - TSV Oberreitnau, Türk SV Wangen - SGM Hergensweiler/Niederstaufen (alle Sonntag, 15 Uhr). (dbu)