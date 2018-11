Zwei Mannschaften der Turnerschaft haben sich den Mannschaftssieg in der Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben erturnt. Die dreiteilige Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben ging mit einen Kürwettkampf in Wangen zu Ende. Ein letztes Mal zeigten Mannschaften von der E-Jugend bis zu den Junioren an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck ihr Können.

Die Turnerschaft, am Start mit zwei Mannschaften der E-Jugend und einer in der D-Jugend, errang – wie bereits an den ersten beiden Wettkampftagen – in beiden Klassen den Tagessieg und sicherte sich auf diese Weise laut Vereinsmitteilung zwei Meistertitel.

In der E-Jugend (sieben bis neun Jahre) siegte die TS Friedrichshafen 1 mit Valentin Geisler, Elias Lucarelli, Aurélien Mingstein, Maximilian Roizman und Simon Schwimmer wieder souverän mit 138,70 Punkten vor der TSG Ailingen (117,20) und der MTG Wangen/Eisenharz (115,90). Die jüngere Mannschaft der E-Jugend mit Samuel Graf, Sebastian Oelhaf, Peter Tobias und Jan Wirsum erturnte sich wie am zweiten Wettkampftag Platz fünf.

Die Mannschaft der D-Jugend (zehn/elf Jahre), die mangels ausreichender Turner im entsprechenden Alter (Maarten Haller und Julius Nolle) wieder von drei jüngeren Turnern (Oscar Hauser, Waldemar Merk und Levin Zemek) unterstützt wurde, schaffte auch am dritten Tag den Sprung aufs Siegertreppchen mit 135,60 Punkten vor den Mannschaften aus Ailingen (129,80) und Eisenharz (123,40).

Mit drei Tagessiegen in Folge erreichte die Häfler E- und D-Jugend in beiden Klassen unangefochten den Gesamtsieg und damit zwei mal den Titel Oberschwäbischer Meister. Überglücklich hielten die Jungs ihre Pokale in den Händen und freuten sich mit ihrem Trainer Rolando Bollano über den tollen Saisonabschluss.