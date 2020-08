Drei Punkte an der Canisiuskirche für mehr Inklusion

Seit kurzem hängen drei sogenannte Inklusionspunkte aus Keramik an der Canisiuskirche. Sie sind ein Geschenk der Künstlerin Susanne Wagner, die schon den Altar und das Ambo der größten Häfler Kirche gestaltet hat, wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt. Als Dankeschön für die damalige gute Zusammenarbeit hat die Künstlerin aus München die Inklusionspunkte der Gemeinde geschenkt. Sie sind als bildliches Bekenntnis zur Inklusion an der Fassade der Kirche zwischen Kirchenportal und Pfarrbüro installiert.

Von Mai bis November 2016 war der „Inklusionspunkt“ erstmals an der Fassade des Hotels Louis am Münchner Viktualienmarkt installiert. Währenddessen wurden die einzelnen Punkte zum Verkauf angeboten. Der Erlös ging an eine inklusive Einrichtung. Weil es noch kein allgemeingültiges Inklusionslogo gab, entwickelte Wagner einen plastischen Punktekreis, der ein bildliches Bekenntnis zur Inklusion ins Stadtbild trägt. Die Farben Rot, Grün, Gelb hat die Künstlerin ausgewählt, da sie im Wappen von Friedrichshafen vorkommen. St. Petrus Canisius lebt die Inklusion laut Meldung im Gemeindeleben, wie etwa den regelmäßigen Gottesdiensten mit der Hörgeschädigtenseelsorge und deren Gebärdenchor.

Die Punkte sollen „alle Menschen daran erinnern, dass das gleichberechtigte Miteinander Aller – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen –, das oberste Ziel jeder Gesellschaft sein muss“, so Wagner bei der Übergabe.