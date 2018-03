Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat drei neue Mitglieder auf der Arbeitgeberseite: Gisela Lanza (Inhaberin des Lehrstuhls für Produktionssysteme und Qualitätsmanagement des Karlsruher Instituts für Technologie), Axel Strotbek (bis September 2017 Finanzvorstand der Audi AG) und Mohsen Sohi (Vorstandsvorsitzender des Technologiekonzerns Freudenberg). Der Vorsitzende des Gremiums, Franz-Josef Paefgen, kündigte einen erneute Kandidatur um sein Amt an.

Der paritätisch besetzte 20-köpfige Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat seine fünfjährige Amtsperiode beendet und ist von der Hauptversammlung entlastet worden. Dies teilt der Konzern in einer Presseerklärung mit. Für die Kapitalseite hat die Hauptversammlung drei neue Mitglieder in das Gremium berufen. Neu gewählt wurden bereits Anfang März auch die Arbeitnehmervertreter. Am 12. April tritt das neue Gesamtgremium zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählt dort seinen Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

„Mit den neuen Mitgliedern im Aufsichtsrat stellen wir jene Kontinuität sicher, die angesichts der hohen Dynamik des Wandels im Automobilsektor wichtiger ist denn je und eine langfristige strategische Planung erlaubt“, sagt der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Paefgen, der sich im neuen Gremium zur Wiederwahl stellen will. „Den ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrats – auf Kapital- wie auf Arbeitnehmerseite – danke ich für eine langjährig konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit; sie haben einen gewichtigen Anteil an der positiven Entwicklung des ZF-Konzerns.“ Sein Vorgänger Giorgio Behr war Ende vergangenen Jahres im Zuge der Differenzen zwischen dem ehemaligen ZF-Chef Stefan Sommer, Teilen des Aufsichtsrats und den beiden Eigentümern des Unternehmens (Zeppelin- und Ulderup-Stiftung) zurückgetreten. Mit Ablauf der Amtszeit endet auch das Engagement dreier Frauen im Kontrollgremium: Claudia Eckert, Margarete Haase und Weidong Xu.

Am Rande der letzten Aufsichtsratssitzung der abgelaufenen Amtsperiode erklärte dessen Vorsitzender Paefgen: „Ich freue mich, dass wir mit Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza, Axel Strotbek und Dr. Mohsen Sohi renommierte Fachleute für das Kontrollgremium unseres Unternehmens gewinnen konnten und so dessen industrielle Kompetenz weiter gestärkt haben. Das ist ein starkes und unabhängiges Gremium, das den Vorstand unter der neuen Leitung von Wolf-Henning Scheider bei seiner Arbeit in jeder Hinsicht konstruktiv begleiten wird.“

Paefgen weiter: „Der Aufsichtsrat konnte in Wolf-Henning Scheider sehr schnell einen ausgewiesenen Fachmann für den Vorstandsvorsitz der ZF Friedrichshafen AG bestellen, der sowohl die Branche als auch Stiftungsunternehmen bestens kennt. Er ist mit seinem Werdegang ein Experte der Automobilzulieferung modernen Zuschnitts. Scheider kennt die Herausforderungen der Branche, die sich insbesondere durch das autonome, elektrifizierte und digitalisiert-vernetzte Fahren ergeben. Er unterstützt unsere Strategie ZF 2025 voll und ganz, wird aber auch neue Impulse geben und das Unternehmen über den derzeitigen strategischen Planungshorizont hinaus weiterentwickeln.“

Die zehn Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurden Anfang März von rund 350 Delegierten der deutschen Standorte gewählt: Sieben von zehn Arbeitnehmervertretern bleiben dem Gremium erhalten. Neu hinzugekommen ist Joachim Holzner für die Leitenden Angestellten, er folgt auf Jörg Ammon. Anstelle des Saarbrücker Betriebsratsvorsitzenden Wolfgang Schuler, der in den Ruhestand geht, wurde dessen designierter Nachfolger Matthias Scherer in das Gremium gewählt. Mit Erdal Tahta aus Koblenz zieht erstmals ein Arbeitnehmervertreter eines früheren TRW-Standorts in das ZF-Kontrollgremium ein. Tahta folgt auf Matthias Beuerlein vom Standort Schweinfurt.

Die Mitglieder des ZF-Aufsichtsrats auf einen Blick

Für die Kapitalseite:

Ernst Baumann

Ehemaliges Mitglied des BMW-Vorstands, zuständig für Personal- und Sozialwesen

Andreas Brand

Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen

Robert Friedmann

Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, Künzelsau

Prof. Dr.-Ing. Gisela Lanza

Inhaberin des Lehrstuhls für Produktionssysteme und Qualitätsmanagement des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT)

Dr. Joachim Meinecke

Rechtsanwalt, Freiburg

Jürgen Otto

Ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Unternehmensgruppe, Coburg

Dr.-Ing. Franz-Josef Paefgen

Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Audi AG, Ingolstadt und von Bentley Motors Ltd., Crewe, Großbritannien

Dr. Mohsen Sohi

Vorstandsvorsitzender der Freudenberg SE, Weinheim

Dagmar Steinert

Mitglied des Vorstands und CFO der Fuchs Petrolub SE, Mannheim

Axel Strotbek

Ehemaliger Finanzvorstand der Audi AG, Ingolstadt

Für die Arbeitnehmer:

Jürgen Bunge

Vorsitzender des Betriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, Standort Dielingen/Lemförde

Achim Dietrich

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der ZF Friedrichshafen AG

Joachim Holzner

Leiter des Geschäftsfelds Nutzfahrzeug-Fahrwerktechnologie der ZF Friedrichshafen AG, Dielingen

Frank Iwer

Stabsstellenleiter politische und strategische Planung des Vorstands der IG Metall, Frankfurt

Peter Kippes

Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Geschäftsstelle Schweinfurt

Oliver Moll

Vorsitzender des Betriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, Standort Schweinfurt

Vincenzo Savarino

Erster Bevollmächtigter der IG Metall, Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben

Matthias Scherer

Designierter Vorsitzender des Betriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, Standort Saarbrücken

Hermann Sicklinger

Vorsitzender des Betriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, Standort Passau

Erdal Tahta

Vorsitzender des Betriebsrats der ZF Friedrichshafen AG, Standort Koblenz