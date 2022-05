Drei Monate nach Hackerangriff: Krankenhäuser sind wieder per Mail erreichbar

Gute drei Monate nach dem Hackerangriff auf den kommunalen Klinikverbund Medizin-Campus-Bodensee (MCB) sind die beiden Krankenhäuser in Friedrichshafen und Tettnang sowie die Medizinischen Versorgungszentren wieder per Mail erreichbar. Das schreibt der MCB in einer Pressemitteilung.

Zuvor waren die Einrichtungen nur per Telefon und Fax zu erreichen. Zur höheren Sicherheit des MCB-Netzwerkes haben laut MCB alle E-Mail-Accounts eine neue Namenskonvention: nachname.vorname@medizincampus.de. Jedoch erreichen auch noch alle Mails, die mit der „alten“ E-Mail-Adresse geschickt werden, die Empfänger, heißt es in der Mitteilung.

Von der umfangreichen Prioritätenliste der IT-Spezialisten zur kompletten Wiederherstellung der gesamten und hochkomplexen Netzwerkstruktur sind schon viele, aber noch nicht alle Aufgaben erledigt, schreibt der MCB. Jedoch können neue Patienten schon seit geraumer Zeit wieder digital aufgenommen und inzwischen auch abgerechnet werden.