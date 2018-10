Drei Meistertitel für Ailingen

Mit einem Mix aus erfahrenen Kämpfern und Wettkampfneulingen ist die Mannschaft des Taekwondo Ailingen am Samstag in Bietigheim bei den baden-württembergischen Meisterschaften auf Medaillenjagd gegangen. Ein erfolgreiches Unterfangen, wie sich herausstellte: Am Ende standen drei Gold- und vier Silbermedaillen auf der Habenseite der Ailinger.

Dabei begann laut Vereinsbericht der Tag fürs Team vom Bodensee alles andere als vielversprechend: Nico Pinkes (Herren bis 68 kg) und Florian Jeckl (Jugend C bis 35 kg) mussten ihre Medaillenhoffnung direkt in der ersten Runde begraben. Doch anstatt sich davon entmutigen zu lassen, starteten die verbliebenen Ailinger Kämpfer nun erst durch. Besonders die drei Debütanten im Team empfahlen sich bei den Betreuern Olga und Alexander Dick für künftige Aufgaben.

So setzte Giuseppe Crimi in der Jugend D bis 26 kg mit einem 14:0-Sieg im ersten Kampf ein deutliches Ausrufezeichen. Auch sein Halbfinale gegen Julian Kleebaum vom TKD Ersezen konnte der junge Ailinger für sich entscheiden, wenn auch denkbar knapp mit 10:9 nach „Golden Point“-Entscheidung. Erst im Finale kam Giuseppe aus dem Tritt, erreichte jedoch ebenso noch Silber – wie auch sein Teamkamerad Leandro Caspari, der in der Jugend C bis 39 kg seinen Einstand gab. Leandro setzte sich im Halbfinale mit 15:11 gegen seinen Kontrahenten vom TKD Ersezen durch, unterlag danach allerdings im Finale seinem deutlich erfahreneren Gegner aus Stuttgart mit 1:5. Der dritte Debütant, Alessio Caspari (Jugend D bis 35 kg), zog ebenfalls ins Finale ein, musste sich dort jedoch mit 9:17 Roland Sommer von der Sportschule Wu Chi geschlagen geben.

Danach schlug die Stunde der alten Hasen im Ailinger Team. Die zeigten mit drei Meistertiteln einmal mehr, dass auf sie Verlass ist. Zunächst gelang Gökcem Gültekin bei den Damen bis 57 Kilogramm der Einzug ins Finale, welches sie gegen Maria Stremer vom Taekwondo-Trainingszentrum Mittelbaden souverän für sich entschied. Auch Jana Dick (Jugend B bis 41 kg) und ihre Schwester Jessica (Jugend A bis 46 kg) präsentierten sich in Topform. Während Jessica ihre Gewichtsklasse nach Belieben dominierte, zog Jana mit einem 24:2-Sieg über Aileen Büdenbender aus Rottenburg und einen 2:0-Erfolg gegen Diana Enes (Stuttgart) ebenfalls ins Finale ein. Dort besiegte die Ailingerin Suzana Topic vom TKD Center Stuttgart mit 10:5. Das gute Abschneiden des Ailinger Teams komplettierte schließlich Aurora Crimi (Jugend C bis 32 kg): Aurora empfahl sich mit beherzter Halbfinalleistung für die Schlussrunde und konnte auch im Finale lange mithalten. Ein Tiefschlag ihrer Gegnerin brachte sie aus dem Konzept. Am Ende hatte sie knapp mit 12:13 das Nachsehen.

Ailingens Cheftrainer Giuseppe Pistillo, der an diesem Tag als Kampfrichter im Einsatz war, zeigte sich mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden: „Darauf lässt sich aufbauen. Jetzt geht die Saison ja erst richtig los“, so Pistillo.