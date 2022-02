Drei kleine Wunder: Drillinge können Klinik gesund verlassen

Es ist schon ein kleines Wunder, wenn ein Baby zur Welt kommt. Am vorletzten Tag des vergangenen Jahres durfte das geburtshilfliche Team des Klinikums Friedrichshafen aber eine ganz besondere Geburt begleiten. Das berichtet der Medizin Campus Bodensee in einer Pressemitteilung.

Für den Morgen des 30. Dezember war die Entbindung per Kaiserschnitt im Mutter-Kind-Zentrum geplant. Am Tag zuvor erledigte die werdende Drillingsmama F. mit „schweren Beinen“ die letzten Formalitäten. Sie strahlte trotz des Gewichts, das sie trug, und der FFP2-Maske voller Stolz über das ganze Gesicht: Schließlich hatte sie ihre drei noch ungeborenen Kinder bis in die 34. Schwangerschaftswoche getragen.

Das Team der Kinderklinik „wartet“ auf die Drillinge. (Foto: MCB)

Am Geburtstag der Drillinge machten sich am Morgen dann das große Team aus Gynäkologen, Hebammen und Anästhesisten unter Leitung von Chefarzt Dr. Hans-Walter Vollert im Sectio-OP, der direkt beim Kreißsaal liegt, sowie ein großes Team der Kinderklinik mit Kinderärzten, Neonatologen und Kinderkrankenschwestern bereit.

Vorfreude aber auch Konzentration auf diese „besondere Geburt“ im Perinatalzentrum (Level 2) waren überall zu spüren. „Solch eine Drillingsgeburt ist auch für uns etwas ganz Besonderes“, erklärt der Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche, Dr. Steffen Kallsen.

Um 8:40 Uhr war es dann soweit: Als erstes von drei Frühgeborenen kam ein Junge mit einem Geburtsgewicht von 1950 Gramm zur Welt. Ihm folgten ein Mädchen, das 1630 Gramm auf die Waage brachte und ein Junge mit 1425 Gramm Geburtsgewicht. Sowohl die Mama also auch die Kinder waren wohlauf.

In den folgenden Tagen wurden die Drillinge liebevoll auf der Neonatologie vom Team und den Eltern ver- und umsorgt. Alle drei Kinder entwickelten sich sehr gut, ein Drillingskind benötigte über wenige Tage dann doch etwas mehr Unterstützung als seine Geschwister, holte im Verlauf der folgenden Wochen aber alles wieder auf.

Dr. Christian Maier, Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendliche

Am 2. Februar konnten die Drillinge gesund nach Hause entlassen werden. „An diesem Tag, knapp fünf Wochen nach der Geburt, wogen die Drillinge zusammen bereits 8220 Gramm“, freute sich nicht nur Dr. Christian Maier, Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendliche über die „drei kleinen Wunder“.

Geburtsklinik für Frühgeburten

Bei zu erwartenden Frühgeburten, wie beispielsweise bei Mehrlingsgeburten, gibt es zur Sicherheit von Mutter und Kindern seit 2013 klare Vorgaben, bezüglich der Geburtsklinik – in einem Perinatalzentrum (Level 2) sollte das geschätzte Geburtsgewicht der Kinder zwischen 1250 und 1499 Gramm liegen und die Schwangerschaft mindestens bis zur 31. Woche ausgetragen worden sein und eine Intensivstation für Neugeborene (Neonatologie) vorhanden sein. Sind die Ungeborenen leichter oder die Schwangerschaftsdauer kürzer, sind die Perinatalzentrum (Level 1) die Geburtskliniken. (MCB)