Die künftige Ortsmitte von Ailingen-Berg nimmt allmählich konkretere Formen an - zumindest auf dem Papier. Im Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hat die Kreisbaugenossenschaft am Dienstag das Ergebnis ihres Wettbewerbs für drei Wohn- und Geschäftshäuser an der Grötzelstraße vorgestellt.

Zum Sieger gekürt hat das Preisgericht einen Entwurf des Häfler Architekten Holger Kortner. Dieser Entwurf umfasst drei Einzelhäuser mit drei Vollgeschossen und Flachdach, wobei auf zwei Gebäuden noch ein Attikageschoss vorgesehen ist. In allen drei Gebäuden sind im Erdgeschoss zum Teil gewerbliche Nutzungen vorgesehen, unter anderem ein Café. Die Freiräume zwischen den Häusern können privat oder auch gemeinschaftlich genutzt werden. Nach Ansicht des Preisgerichts wird der Entwurf den meisten Erwartungen sehr gut gerecht, der ortstypische Bezug zu Berg werde allerdings nicht immer erreicht. Für Diskussionen sorgte unter anderem die Fassadenverkleidung mit Klinker. Auch die Attikageschosse werden in der vorgesehenen Ausführung eher kritisch gesehen. Nichtsdestotrotz soll der Siegerentwurf nun die Grundlage für die weitere Planung bilden.