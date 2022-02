Drei erfolgreiche Skikurse bei den SBF Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer coronabedingten Winterpause im letzten Jahr, konnten in diesem Jahr die geplanten Skikurse der Ski – und Bergfreunde Ailingen wieder wie geplant stattfinden. Natürlich alles unter den, zum Zeitpunkt, geltenden Regularien.

Nichts desto trotz waren alle Kurse gut gebucht und den Anfang machte Mitte Januar der Bambini und Beginner Kurs. Rund 50 Teilnehmer verbrachten bei tollem Wetter in Eschach bei Kempten am Schwärzenlift zwei lehrreiche Kurstage. Vom Kennenlernen der Ausrüstung, über erste Bewegungen auf dem Ski bis hin zur ersten Abfahrt war alles dabei. Am Ende konnte jeder etwas für sich mitnehmen.

Weiter ging es Ende Januar mit dem Skikurs 1, der bei Kaiserwetter in Gargellen stattfand. Auch dieser Kurs war mit 60 Teilnehmern ausgebucht und alle Beteiligten hatten bei super Pistenverhältnissen und kaum anderen Wintersportlern zwei traumhafte Tage.

Der Skikurs 2 fand Mitte Februar statt und auch hier spielte wieder das Wetter mit. Die Teilnehmer wurden auf ihrer Könnenstufe abgeholt und so konnte jeder sein persönliches Fahrkönnen weiterentwickeln. Mit Spaß, ab und zu etwas Süßes und gutes Know how der Skilehrer, machten auch diesen Kurs zu etwas Besonderem. Nicht nur die Skifahrer kamen hier auf ihre Kosten, auch ein Tourenkurs konnte besucht werden.

Es folgen nun noch zwei Wochenenden auf dem Ailinger Haus, bei dem Jugendliche und Familien bestimmt viel Spaß haben werden.