Drei Damen auf der Suche nach der großen Liebe

Die Vorbereitungen bei der Laienspielgruppe des Trachtenvereins Friedrichshafen für die Theateraufführungen im Vereinsheim laufen derzeit auf Hochtouren. An drei Abenden präsentieren die Mitglieder des Vereins das Theaterstück „Drei Damen und ein toter Kater“.

Bis zur Premieren am Mittwoch, 9. Mai, steht jedoch noch einiges auf der Agenda: Die Bühne muss noch vollendet werden und auch der Text wird weiter vertieft, teilt der Verein in einem Pressebericht mit. In diesem Jahr wollen die Akteure ihr Publikum mit dem Lustspiel in drei Akten von Erich Koch, zum Lachen bringen.

Alle zusammen in einem Haus

In dem Stück dreht sich alles um die Liebe. Die drei Geschwister Schnabel – Isolde (Corinna Kasper), Lioba (Claudia Bindig) und Miriam (Monika Rief) – leben zusammen in einem Haus. Alle ohne Mann und doch auf der Suche nach der großen Liebe. Immer dabei: ihr Butler „Herbertus“ (Sven Pfeifer), der es beherrscht, auf herrlich lustige Art die Frauen zu „verwöhnen“.

Das allein reicht den Damen aber nicht – denn jede will einen Mann, nur für sich allein. Und deshalb vermieten sie ihr freies Zimmer an einen alleinstehenden Mann. Aber: genau dieser Mann stirbt ganz plötzlich und unerwartet. Und das ist nicht das einzig Merkwürdige. Denn aus irgendeinem Grund taucht da immer wieder diese Pflegerin Ludmilla (Karin Hauk) auf, stets im Schlepptau ihren schwerhörigen Bräutigam Isidor (Eberhard Otto).

Das Zimmer aber, das bleibt nicht lange frei. Denn schon nach kurzer Zeit kommt Albert Storch (Werner Regelmann). Und auch der ist vor den drei Frauen nicht sicher.

Was es mit dem plötzlichen Tod des Untermieters auf sich hat und ob die drei Frauen am Ende das bekommen, was sie sich am meisten wünschen (nämlich einen Mann) – das können die Besucher in den Vorstellungen am Mittwoch, 9. Mai, Freitag, 11. Mai, und Samstag, 12. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr im Vereinsheim des Trachtenverein sehen.