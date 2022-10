Feuerwehr rettet bei Übung Schüler aus qualmendem Gebäude

Dichter Rauch steigt aus den Fenstern der Pestalozzi-Schule in Friedrichshafen. Im Obergeschoss sind Schüler an den Fenstern zu erkennen, die mit Winken auf sich aufmerksam machen.

Was wie ein echter Notfall aussieht, ist zum Glück nur eine Übung. Die Feuerwehr Friedrichshafen und die Abteilung Fischbach haben am vergangenen Freitag den Ernstfall geprobt. Die Übung war öffentlich und Feuerwehrkommandant Felix Engesser kommentierte sie währenddessen über ein Mikrofon. Viele Neugierige hatten sich im Innenhof der Pestalozzi Schule versammelt, um die Übung zu verfolgen.

Die Ausgangssituation war ein Kellerbrand in einem Handwerksraum, der am späten Nachmittag die automatische Brandmeldeanlage der Schule auslöste. Im Untergeschoss waren der Feuerwehr zwei Vermisste gemeldet worden. Außerdem mimten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schüler, die in den oberen Stockwerken des Gebäudes festsaßen. Im Verlauf der Übung rettete sie die Feuerwehr über eine Drehleiter.

An der Jahreshauptübung nahmen rund 80 Angehörige der Feuerwehr teil, sowie rund zehn Angehörige des Sanitätsdienstes. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz sowie drei des Sanitätsdienstes.

Bei der Jahreshauptübung geht es darum, unter so real erscheinenden Bedingungen wie möglich den Einsatz und die Zusammenarbeit zu üben. Ursprünglich war geplant, dass die neue Drohnenstaffel Luftbilder der Übung auf einen Bildschirm überträgt. Aufgrund technischer Probleme war dies nicht möglich.

Rekordzahlen bei der Jugendwehr

Nach rund einer Stunde waren alle Menschen aus dem Gebäude gerettet und die Lage war unter Kontrolle. Feuerwehrkommandant Engesser zog eine positive Bilanz. „Trotz der langen Pause durch Corona sind wir sehr zufrieden“, sagte Engesser und fuhr fort, dass sie „nichts verlernt“ hätten. „Die Handgriffe saßen und die Feuerwehrleute waren sehr schnell, strukturiert und organisiert.“

Besonders lobte er den Einsatz der Jugendfeuerwehr und zeigte sich stolz darüber, dass sie bei den jungen Mitgliedern aktuell Rekordzahlen verzeichneten. Im Moment seien rund 110 Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr aktiv. Nach aktuellem Stand wechselt laut Feuerwehrkommandant in den nächsten fünf Jahren ein Drittel von ihnen in die aktive Wehr.