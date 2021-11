Drastische Erhöhung: Parken soll in Friedrichshafen bald deutlich mehr kosten

Parken könnte in Friedrichshafen bald deutlich teurer werden. Die Stadtverwaltung plant eine Gebührenerhöhung und erhofft sich dadurch jährliche Mehreinnahmen zwischen 600 000 und 1,1 Millionen Euro.

Das geht aus einer Vorlage für die Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) am Montag, 6. Dezember hervor, in der die Gremiumsmitglieder das Thema diskutieren werden. Auch der Preis für einen Bewohnerparkausweis dürfte sich vervielfachen.

Diese Erhöhungen sind geplant

Die Verwaltung plant laut Sitzungsunterlage bislang mit zwei unterschiedlichen Varianten für die Änderung der Parkgebühren, von denen nur eine Realität werden soll. Beiden gemeinsam ist aber eine deutliche Erhöhung der Parkgebühren. In der gelben Zone – der größten Parkzone in Friedrichshafen – etwa würde sich bei Variante 1 der Preis für eine Stunde Parken von 0,66 Euro auf 1,50 Euro erhöhen.

Im Falle von Variante 2 würde eine Stunde sogar 2,10 Euro kosten. Auch der Höchstbetrag, den man an einem Tag zu zahlen hat, würde sich von 4,40 Euro auf 10 Euro (Variante 1) oder 14 Euro (Variante 2) erhöhen.

Höchstparkdauer soll reduziert werden

Parkplätze der roten Zone, die meist ganz in der Nähe von Einkaufsläden liegen, sollen ebenfalls mehr kosten. Hier sieht Variante 1 einen Stundenpreis von 1,80 Euro, Variante 2 einen von 2,10 Euro vor. Aktuell zahlen Autofahrer, die ihren Wagen in der roten Zone abstellen, 1,32 pro Stunde. Zudem will die Stadt die Höchstdauer für das Parken in der roten Zone von 100 Minuten auf 60 Minuten reduzieren.

Wer sein Auto abends auf dem beliebten Parkplatz am Hinteren Hafen abstellt, wird künftig wahrscheinlich ebenfalls zur Kasse gebeten. Gebühren werden laut Plan dann auch zwischen 18 und 22 Uhr erhoben. Außerdem will die Stadt die bisher kostenlosen Parkplätze in der Schlossstraße, Klosterstraße sowie in der Olgastraße ebenfalls bewirtschaften.

Ein klares Ziel der neuen Parkgebührensatzung ist, mehr Geld in Kassen zu spülen, das die Stadt dringend benötigt: „Die Tarife in Variante 1 wurden so gestaltet, dass Mehrerträge generiert werden, um das vom Gemeinderat verabschiedete und gegenüber dem Regierungspräsidium zugesagte Konsolidierungsziel zu erreichen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Besagtes Ziel liegt bei Mehreinnahmen in Höhe von 576 000 Euro pro Jahr.

Preise an Parkhäuser angleichen

Auch Variante 2 würde laut Vorlage deutlich mehr Geld einbringen. Insgesamt plant die Stadt für Variante 1 mit Mehreinnahmen rund 610 000 Euro jährlich, Variante 2 soll sogar knapp 1,1 Millionen Euro mehr als bisher einbringen.

Letztere verfolgt aber noch einen anderen Zweck: „Variante 2 ist an die Tarifgestaltung der Parkhäuser angepasst und berücksichtigt bereits zu erwartende Tarifsteigerungen in den Parkhäusern in den nächsten drei Jahren“, heißt es dazu. Es geht darum, oberirdische Parkplätze teurer als die Tiefgaragen und Parkhäuser zu machen.

Dadurch erhofft sich die Verwaltung eine „stärkere Wirkung auf das Mobilitätsverhalten und die Verkehrslenkung“. Sprich: Autofahrer suchen nicht mehr lange nach einem günstigen Stellplatz am Straßenrand, sondern fahren direkt in die Tiefgarage.

Anwohner mit Auto erwartet drastische Preissteigerung

Der lästige „Parksuchverkehr“ – also jene Autofahrer, die die Straßen nur auf der Suche nach einem optimalen Parkplatz durchqueren – würde so in die Parkhäuser verlagert werden. Das ist zumindest eines der erklärten Ziele der Stadtverwaltung. Sie erhofft sich dadurch weniger Emissionen und ein attraktiveres Stadtbild.

Bürger, die einen Bewohnerparkausweis haben, müssen künftig wohl ebenfalls deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bislang gab es für diese Art des Parkens eine bundesweit geltende Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr. Die Obergrenze wurde allerdings durch rechtliche Änderungen gekippt. Kommunen können jetzt selbst entscheiden, wie viel sie für einen Bewohnerparkausweis verlangen.

So setzt sich der Betrag zusammen

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, den bislang „viel zu günstigen“ Preis von 30 Euro pro Jahr in mehreren Schritten deutlich zu erhöhen: Zunächst ab dem 1. März 2022 auf eine Jahresgebühr in Höhe von 90 Euro. Ein Jahr später soll sie dann sogar auf 180 Euro jährlich steigen.

Diese 180 Euro sind laut Stadt der Betrag, der nötig ist, um die Kosten für einen ebenerdigen Stellplatz und den Verwaltungsaufwand beim Ausstellen von Parkausweisen zu decken. Demnach sei das Bewohnerparken bei 30 Euro pro Jahr bislang „subventioniert zur Verfügung gestellt“ worden, was durch die Gebührenerhöhung „beendet werden“ soll. Um die Erhöhung „sozial verträglich“ zu gestalten, soll sie in den zwei genannten Stufen stattfinden.

Ravensburg wartet mit Gebührenerhöhung

Mit den neuen Parkgebühren will die Stadt auch berücksichtigen, wie andere Kommunen in der Nachbarschaft mit dem Thema umgehen. Insbesondere mit Ravensburg muss sich Friedrichshafen messen lassen und dort seien laut Sitzungsvorlage „Erhöhungen der Parkgebühren angekündigt“ worden.

Allerdings hat die Stadt Ravensburg ihr neues Parkkonzept jüngst für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Der Grund: Die schwierige Situation für den Einzelhandel durch die Corona-Pandemie und den abgesagten Weihnachtsmarkt auf der einen sowie den Brand in der Marienplatzgarage vor rund zwei Wochen auf der anderen Seite.