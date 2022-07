Dramatischer Unfall in Höhle: Schweizer Forscher in Not

Drei erfahrene Höhlenforschende stiegen am Montagvormittag in eine Höhle auf rund 2000 Metern Höhe in den Berg ein. Doch ihre Tour fand durch einen Steinschlag ein dramatisches Ende.

Die Höhle, die die drei Höhlenforschenden erkunden wollte, befindet sich nach Informationen der Kantonspolizei St. Gallen westlich der Zwinglipasshütte, unterhalb des Altmanns. Nach dem Mittag löste sich ein Stein und traf einen der drei, einen 40-jährigen Mann. Dieser verletzte sich unbestimmt im Bereich seiner Hüfte. Während ein Kollege bei ihm in der Tiefe von rund 50 Metern blieb, alarmierte eine weitere Kollegin die Rettungsflugwacht (Rega).

Mehrere Anflüge nötig

In mehreren Helikopterrotationen wurden Retter und Material auf den Berg geflogen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der engen Platzverhältnisse schwierig. Um den Verletzten bergen zu können, musste vorgängig Felsmaterial abgesprengt werden. Nach zwei Tagen und Nächten konnte der Verletzte schließlich am späten Mittwochnachmittag von den Höhlenrettern des Speleo-Secours (Höhlenrettung Schweiz) mit einer Spezialtrage aus der Höhle geborgen werden.

Die Forschenden waren auf 2000 Metern Höhe eingestiegen. (Foto: Polizei St.Gallen)

Stück für Stück mussten die Rettungskräfte das nötige Material zu dem Einstieg bringen. (Foto: Polizei St.Gallen)

Er wurde stets von medizinischen Fachpersonen der Höhlenrettung betreut. Ein an der Bergung beteiligter Retter wurde am Mittwochnachmittag ebenfalls von einem Stein getroffen. Auch er konnte nicht mehr selbständig die Höhle verlassen. Die Rega flog beide Verletzten anschließend ins Krankenhaus.

Steinschlag in den Tiefen der Höhle verursachte mehr als nur einmal Probleme. (Foto: Polizei St.Gallen)

An der Bergungsaktion beteiligten sich rund 30 Spezialisten des Speleo-Secours Schweiz. Nebst der Rega, waren zudem ein Polizeihelikopter und zivile Helikopter, Höhlenretter des Speleo-Secours Schweiz, medizinisches Personal und die alpine Rettung Schweiz im Einsatz. Der Unfallhergang wird durch Spezialisten der Alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen vor Ort untersucht.