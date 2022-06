Doubleslash als eines der 100 innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands ausgezeichnet

Beim deutschen Mittelstandswettbewerb hat das Softwareunternehmen Doubleslash mit Sitz in Friedrichshafen eine der Top 100-Auszeichnungen in Frankfurt von Mentor Ranga Yogeshwar (Mitte) überreicht bekommen. Bereits 2014 und 2019 war die Firma bei dem Innovationswettbewerb, der von der Compamedia GmbH aus Überlingen mit Medienpartnern organisiert wird, erfolgreich. Das Unternehmen konnte laut einer Pressemitteilung besonders in der Kategorie „Innovationsklima" überzeugen. Die Innovationskultur werde systematisch gefördert. Jeder der Mitarbeitenden kann über ein Ticketsystem online seine Vorschläge einbringen, alle anderen können dann darüber diskutieren und abstimmen. Eine Idee, die dabei entstand, sind sogenannte E-Mobilitäts-Leistungen für Ladestationsbetreiber, Automobilhersteller und die Fahrer von Elektroautos. Dabei entwickelt das Unternehmen Software-Lösungen, die es vereinfachen, Ladestationen von verschiedenen Anbietern finden, die Daten von Ladevorgängen speichern und abschließend Rechnungen zu erstellen. Doubleslash beschäftigt nach eigenen Angaben drei Standorten 260 Mitarbeiter bei einem Jahresumsatz von rund 26 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören BMW, die Deutsche Post sowie ZF und Porsche.