Dorothea Neukirchen liest „Stillhalten“ von Nina Jäckle

Das Medienhaus am See lädt für Donnerstag, 26. April, zur Lesung „Hörbuch live zur Blauen Stunde“ ein. Ab 17 Uhr liest Schriftstellerin und Schauspielerin Dorothea Neukirchen in der Artothek im Medienhaus am See den zweiten Teil von „Stillhalten“ von Nina Jäckle.

In dem Buch sitzt Tänzerin Tamara Danischewski in den 1930er-Jahren dem Maler Otto Dix Porträt. Zwischen beiden entsteht kurz vor der Machtergreifung der Nazis eine enge Freundschaft. Als Dix Dresden verlassen muss, entscheidet sich Tamara gegen das Wagnis eines ungesicherten Lebens als Tänzerin. Stattdessen heiratet sie einen Mann, der zwar ihr Überleben sichert, ihr aber das Tanzen verbietet. Alt geworden, erinnert sich Tamara an ein glanzvolles Leben, in dem noch alles möglich schien. Die bewegende Erinnerung an ein nicht gelebtes Leben, kündigt das Medienhaus in einem Schreiben an. Dorothea Neukirchen begann als Schauspielerin an der Schauspielschule Stuttgart. Bald arbeitete sie auch hinter der Kamera: Als Drehbuchautorin und Regisseurin machte sie Dokumentarfilme, Kinderfilme, Krimis, Komödien und Historisches. Seit der Jahrtausendwende schreibt sie Bücher zum Anfassen, ein Sachbuch rund ums Filmbusiness, aber auch Romane und Kurzgeschichten. Vor fünf Jahren folgte Dorothea Neukirchen ihrer Liebe zum Wasser und wohnt seither in Friedrichshafen. Zwei ihrer Kurzgeschichten, die hier am See entstanden sind, haben im vergangenen Jahr Preise bekommen.