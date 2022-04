Vor 100 Jahren startete der Wal zu seinem Erstflug – ein Erfolg, der Claude Dornier zu weltweiter Anerkennung verhalf und ihn zu einem der einflussreichsten Luftfahrtpioniere des 20. Jahrhunderts machte. Anlässlich dieses Jubiläums präsentiert das Dornier Museum eine Vortragsreihe. Den Auftakt macht am Donnerstag, 28. April, um 18.30 Uhr die Meteorologin und Historikerin Professor Dr. Cornelia Lüdecke mit ihrem Vortrag „Dornier Wal Flugboote in der Antarktis“, teilt die Museumsleitung mit.

Der Dornier Wal wurde in einer Zeit gebaut, in der die Vernetzung der Welt, die Verkürzung von Zeit, die Erforschung von Unbekanntem und die Überwindung bestehender Grenzen in eine neue Dimension gehoben wurde. Die insgesamt über 300 gebauten Dornier Wal-Flugboote übernahmen daher vielfältige Aufgaben: Im Postverkehr, in der neu entstehenden Passagierluftfahrt, für militärische Zwecke aber auch für Forschungs- und Expeditionsflüge wurde das robuste Flugboot in den 1920er und 1930er Jahren eingesetzt.

Cornelia Lüdecke berichtet über die „Deutsche Antarktische Expedition“ im Jahr 1938/39 mit zwei Dornier Wal Flugbooten. Ziel dieser Expedition sei es gewesen, mittels zweier Dornier Wal Flugboote Vermessungsflüge in der Antarktis durchzuführen. Die dabei aufgenommenen Fotos waren Grundlage für eine Landkarte, mit der Besitzansprüche angemeldet werden sollten, um künftig den deutschen Walfang zu schützen. Doch als im Dezember 1938 die „Deutsche Antarktische Expedition" mit den beiden Dornier Wal-Flugbooten „Boreas" und „Passat" auf dem Katapultschiff „Schwabenland" nach Süden aufbrach, ahnte niemand, dass im Inland der Antarktis ein großes, eisfreies Gebirge entdeckt wird, das sich durch „Neuschwabenland", wie die überflogene Region durch die Expeditionsleitung getauft wurde, zieht. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Expedition wird anhand von Archivunterlagen und vielen Bildern im Vortrag von Cornelia Lüdecke ausführlich dargestellt.

Passend zum Thema findet der Vortrag im Flugzeughangar des Museums direkt neben dem originalgetreuen Nachbau des Dornier Wal N25 statt. Der Eintritt ist frei. Museumsdirektor Hans-Peter Rien wird die Gäste des Abends begrüßen und auf das WAL-Jahr des Dornier Museums einstimmen. Bis Vortragsbeginn haben das Museum sowie das hauseigene DO-X Restaurant durchgehend geöffnet.