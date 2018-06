David Dornier wird neuer Direktor des Dornier Museum Friedrichshafen. Mit dieser Mitteilung überraschte die Dornier- Stiftung die Öffentlichkeit und den Vorgänger auf dem Sitz des Museumsdirektors, Berthold Porath, am späten Dienstagnachmittag. „Ich habe erst am Nachmittag davon erfahren“, sagt geschasste Ex-Chef. Zu den Hintergründen der Ablösung gibt es bislang nur Gerüchte.

In einer knappen Pressemitteilung verkündet die Dornier-Stiftung den Wachwechsel im Museum. Hintergründe werden keine genannt. Auch Berthold Porath selbst hat gegenüber der Schwäbischen Zeitung keinerlei Angaben machen wollen, warum es zu der Kündigung gekommen ist.

David Dornier nicht erreichbar

Gerüchteweise wird eine mögliche Zusammenarbeit von Zeppelin- und Dornier-Museum genannt. Der Gründer des Museums, Silvius Dornier, hatte davon in einem Interview mit der Schwäbischen Zeitung anlässlich seines 90. Geburtstages gesprochen: „Die eigentliche Aufgabe beider Museen ist es, historische Pionierarbeiten im Bereich der Luftfahrt zu zeigen, die mit dem Standort der Stadt Friedrichshafen und seinen Menschen verbunden sind. Eine engere Zusammenarbeit beider Museen liegt deshalb auf der Hand. (...) Es wird dies auch abhängen von der Zeppelin-Stiftung und damit der Stadt Friedrichshafen“, hatte Silvius Dornier gesagt.

Ferner sagte Dornier in dem Interview: „Anlässlich der Einweihung der historischen Baracke hatte ich Oberbürgermeister Brand und den Ältestenrat des Gemeinderats der Stadt Friedrichshafen darüber unterrichtet, dass es meiner Familie allein auf Dauer nicht möglich sein wird, die finanziellen Lasten, die mit der Zukunftssicherung des Museum verbunden sind, zu tragen.“ Die Rede war von einer Verschmelzung mit dem Zeppelin-Museum. Gerüchte, dass eine mögliche Fusion Grund für das Ende von Poraths Karriere bei Dornier sei, wurden weiter nicht bestätigt.

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss hatte jedoch am Montag den Tagesordnungspunkt „Dornier-Gespräche“ auf der Tagesordnung der nichtöffentlichen Sitzung, er wurde vor der Sitzung jedoch wieder gestrichen. David Dornier war für Nachfragen nach der Bekanntgabe nicht mehr erreichbar.

Gute Worte für den Ex-Chef

Mit David Dornier übernimmt ein Mitglied des Stiftungsvorstands als neuer Museumsdirektor die Führung im Dornier-Museum. In der Pressemitteilung heißt es: „David Dornier, geboren 1962 in Friedrichshafen und Nachfahre des Luftfahrtpioniers Claude Dornier, ist seit April vergangenen Jahres Sprecher der Dornier-Stiftung für Luft- und Raumfahrt. Das Dornier-Museum ist seit seiner Eröffnung 2009 zu einer festen Größe in der Region geworden. Mit diesem Schritt gibt der Stifter Silvius Dornier das Museum in die Hände der nächsten Generation.

Die Dornier-Stiftung schreibt, dass Berthold Porath „als Direktor das Dornier-Museum seit 2010 zu einem der erfolgreichsten Häuser am Bodensee gemacht hat“.

David Dornier äußert sich ebenfalls lobende in einer Presseerklärung: „Wir alle sind Berthold Porath für die langjährige erfolgreiche Führung des Hauses zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Berthold Porath hat das Dornier-Museum zu einer Institution in der Region entwickelt. Ich habe mir vorgenommen, daran anzuknüpfen, und bin überzeugt, dass wir für die Herausforderungen der Zukunft mit einem sehr engagierten Team im Dornier-Museum bestens gerüstet sind. Ich freue mich auf die Aufgabe und bin meinem Vater Silvius Dornier und meinen Geschwistern überaus dankbar, dass sie ihr Vertrauen hierzu in mich setzen“, so der neue Direktor des Museums.

