Dornier-Museum startet mit Blickfang-Party ins neue Jahr

Tanzen und Feiern unter Flugzeugen zu House- und elektronischer Musik – das Dornier-Museum Friedrichshafen beginnt das neue Jahr am Samstag, 5. Januar, mit der Blickfang-Party, einer neuen, für viele aber auch bekannten Party. Bekannte DJs der House-Szene sowie Liveacts machen „Blickfang“ laut Vorschau zur Party der besonderen Art. Den Auftakt machen die DJs Chen von Soundlabor sowie „Kid Chris“, der als DJ weltweit durch die angesagtesten Clubs tourt. Los geht’s am Samstag ab 22 Uhr. Für alle Damen hält das Eventteam einen kostenlosen Begrüßungssekt bis 23 Uhr bereit, ehe bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt wird. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Wer sein Ticket im Vorfeld sichern möchte, kann dieses an allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder über die Museumswebseite erwerben. Einlass ab 21 Jahren. Die Schwäbische Zeitung verlost fünfmal zwei Karten für die „Blickfang“-Party. Wer gewinnen möchte, hat heute die Gelegenheit dazu. Rufen Sie dazu unter der Telefonnummer 01379 / 88 61 15 (50 Cent/Anruf aus dem Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise) an und nennen Sie das Lösungswort „Blickfang“. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und sofort benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz im Internet bei Schwäbisch Media unter der Adresse www.schwaebische.de/datenschutzhinweis. Foto: Veranstalter