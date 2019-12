Das Häfler Dornier-Museum zeigt in einer Sonderausstellung „Klötzlewelten“, was mit Lego-Steinen alles nachgebaut werden kann. Klötzlebauer aus Ulm und Ludwigsburg zeigen ihre faszinierenden Eigenkreationen, wie das Museum mitteilt. Außerdem bietet das Museum einen Klötzlebau-Workshop an.

Wer den Klötzlebauern einmal über die Schultern blicken und wertvolle Tipps zum Bau von Modellen oder ganzen Landschaften erhalten möchte, ist am Sonntag, 8. Dezember im Dornier-Museum am richtigen Platz. Die Klötzlebauer laden an dem Tag zum Klötzlebauer-Workshop unter dem Titel „Raumschiffe und Ufos aus Lego bauen“ ein. Der Workshop richtet sich an alle begeisterten Legobauer und die, die es noch werden möchten. Kinder ab sechs Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, ab zehn Jahren ist die Teilnahme auch ohne Begleitperson möglich. Die Workshops dauern 45 Minuten und finden um 12 Uhr, 13.15 Uhr, 14.30 Uhr und 15.45 Uhr statt. Interessierte können sich direkt vor Ort an der Museumskasse anmelden. Die Teilnahme an den Workshops ist im Museumseintritt enthalten.

Die Sonderausstellung „Klötzlewelten“ ist bis 19. April im DornierMuseum zu sehen. Die Faszination für die Kunststoffbauteile ist seit ihrer Erfindung vor rund 70 Jahren ungebrochen – und die Leidenschaft, mit den Steinchen eigene Welten zu formen, verbindet die Generationen. Völlig versunken spielen Kinder mit Quadern, Zahnrädern und Bauplatten, während Eltern und Großeltern entweder bewundernd danebensitzen oder selbst mit Hand anlegen. Denn meist steckt das Lego-Fieber an, wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Und längst sei es keine Seltenheit mehr, dass Erwachsene sich einen kleinen Traum erfüllen, und Freude strahlend ein neues Bauset im Spielwarenhandel erwerben – für sich selbst, versteht sich.

Besucher tauchen im Dornier-Museum bis Mitte April in die Kunst des Lego-Bauens ein: Die neue Sonderausstellung „Klötzlewelten“ wird in der kalten Jahreszeit kleine und große Lego-Fans begeistern. Besucher entdecken beeindruckende Bauwerke und Fahrzeuge aus der Welt der Luft- und Raumfahrt und bestaunen die Baukunst der Klötzlebauer.

„Dass Mitmachen und Ausprobieren hier ausdrücklich erlaubt ist, versteht sich im größten Technikmuseum am Bodensee von selbst – vom Kleinkind bis zum Großvater kann jeder nach Herzenslust konstruieren“, schreibt das Museum. In einem Begleitprogramm können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Kniffe und Tricks von echten Lego-Profis erlernen.

Die Sonderausstellung ist während den Öffnungszeiten des Dornier-Museums von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags bis 20 Uhr zu besichtigen.