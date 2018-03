In den Osterferien bietet das Dornier-Museum Friedrichshafen für kleine und große Fliegerfans ein abwechslungsreiches Programm. Ob täglich stattfindende öffentliche Führungen und Rundflüge im Flugsimulator, spezielle Kinderführungen, Quiz-Rundgänge oder Modellbau-Nachmittage – in den Osterferien gibt es im Museum einiges zu erleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab sofort wird täglich um 11.30 Uhr eine einstündige Führung durch das Museum angeboten. Am Ostersonntag lädt der Freundeskreis des Museums zu einer Zeitzeugenführung ein. Zudem steht am Ostermontag und am 6. April zusätzlich ab 14 Uhr eine einstündige Kinder- und Familienführung auf dem Ferienprogramm. Wer teilnehmen möchte, kann die Führungen beim Kauf des Museumstickets für 1,50 Euro pro Person oder drei Euro für Familien hinzubuchen. Die Zeitzeugenführung ist kostenlos, berichtet das Museum.

Papierflieger schweben lassen

Wer schon immer einmal ein Flugzeug selbst steuern wollte, kann das im Do 27 Flugsimulator. Hier werden Museumsbesucher zum Piloten und erleben einen Bodensee-Rundflug. Der Simulator ist täglich ganztags in Betrieb und kann an der Kasse für sechs Euro gebucht werden. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

An der Papierfliegerstation können Besucher ihr Talent im Papierfliegerbasteln testen und ihn von der Galerie aus von ganz oben durch den großen Flugzeughangar schweben lassen. Welcher Papierflieger wohl am weitesten fliegt? Für die kleinsten Fliegerfans sorgt zudem ein Tretfliegerparcours für jede Menge Spaß.

An Karfreitag und am 4. April können gemeinsam mit den Experten vom Plastik-Modellbau-Club Bodensee von 13 bis 16 Uhr verschiedene Flugzeugmodelle in der Kreativwerkstatt des Museums gebaut werden, heißt es in der Vorschau weiter. Das Angebot ist um Museumseintritt enthalten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Wer das Museums mit der Ausstellung gerne am Abend erleben möchte, hat am Donnerstag, 5. April, beim „Langen Museumstag“ Gelegenheit dazu. An diesem Tag hat die Ausstellung durchgehend bis 20 Uhr geöffnet. Neben einem vergünstigten Feierabend-Ticket ab 19 Uhr gibt es eine kostenlose öffentliche Führung ab 19 Uhr. Bereits ab 17 Uhr ist die DO-X Lounge mit Musik und kulinarischen Angeboten im DO-X Restaurant geöffnet, um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.