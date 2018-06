Das Dornier Museum in Friedrichshafen erhält einen neuen Direktor: David Dornier übernimmt die Stelle von Berthold Porath.

Mit diesem Schritt gibt der Stifter, Silvius Dornier, der kürzlich seinen neunzigsten Geburtstag feierte, das Museum in die Hände der nächsten Generation. David Dornier, geboren 1962 in Friedrichshafen und Nachfahre des Luftfahrtpioniers Claude Dornier, ist seit April vergangenen Jahres Sprecher der Dornier Stiftung für Luft- und Raumfahrt und Mitglied des Stiftungsvorstands.

Berthold Porath hat als Direktor das Dornier Museum seit 2010 zu einem der erfolgreichsten Häuser am Bodensee gemacht. „Wir alle sind Herrn Porath für die langjährige erfolgreiche Führung des Hauses zu tiefer Dankbarkeit verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Herr Porath hat das Dornier Museum zu einer Institution in der Region entwickelt. Ich habe mir vorgenommen, daran anzuknüpfen. Ich freue mich auf die Aufgabe und bin meinem Vater Silvius Dornier und meinen Geschwistern überaus dankbar, dass sie ihr Vertrauen hierzu in mich setzen“, sagt der neue Direktor des Museums.

