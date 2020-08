Viele Künstler nutzen ihr Atelier für Ausstellungen. So auch erstmals die Häfler Malerin und Autorin Doris Meissner am Sonntag, 2. August. Doch dieses Atelier ist anders. Doris Meissner lud ein, ihre durch kräftige, fröhliche Farben ansprechenden Bilder unter freiem Himmel in ihrem Garten zu betrachten. Etwa dreißig neuere Werke präsentierte sie an Bäumen, Hecken oder Leitern, die zur Staffelei umfunktioniert wurden. Gerade an diesem heißen Sommertag war ein Besuch im schattigen Grün des Zeppelindorfs eine wohltuende Abwechslung. Entsprechend positiv waren die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher.

„Eine fantastische Idee! Die starken Farben werden durch das üppige Grün des Gartens noch mehr zum Leuchten gebracht“, äußerte eine Besucherin vor dem einzigen Männerporträt der Ausstellung. Es zeigt den gealterten, aber noch immer Lebenskraft ausstrahlenden Keith Richards von den Rolling Stones. „So mutige, frische Farben in natürlicher Umgebung. Das heitert in diesen Zeiten wirklich auf“, meinte ein Besucher angesichts des Porträts von Brigitte Bardot. Und ein Paar war sich einig, dass die Ausstellung wiederholt werden sollte: „Die Gesichter wirken unglaublich lebendig. Der Garten und diese Bilder - es passt perfekt!“

Doris Meissner malt in Acryl auf Leinwand. Sie liebt mutige Farbkompositionen, fröhliche Farben und starke Kontraste. Neben Tieren und Landschaften hat sie sich immer stärker auf Gesichter konzentriert, Gesichter berühmter Frauen. Deren Stimmungen möchte sie spürbar machen. In ihrem Garten entstehen Gemälde, die alle ansprechen wollen, die sich Zuversicht und Fröhlichkeit bewahrt haben. Vor allem möchte sie die Menschen gerade jetzt ermutigen, den Blick auf die Schönheit zu richten. Dass rasch aufziehende Schauer ihrer Ausstellung ein etwas vorzeitiges Ende bereiteten, quittierte sie mit fröhlichem Gesicht: „Man kann glücklicherweise nicht alles planen. Und nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder Kunst in meinem Garten.“