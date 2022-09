Doris Meissner lädt zur Ausstellung im Garten ein

Bereits zum dritten Mal zeigt Doris Meissner in ihrem Garten im Zeppelindorf Friedrichshafen, Lanzstraße 18, ihre Malerei. Die Open-Air Ausstellung wird am Wochenende, 24. und 25. September, jeweils ab 14 Uhr, und nur bei schönem Wetter stattfinden. Falls wegen Regen beide Termine ausfallen müssen, wird die Ausstellung am Wochenende, 1. und 2. Oktober, nachgeholt. Die Malerin möchte die Menschen mit mutigen Farbkompositionen, fröhlichen Farben und starken Kontrasten gerade jetzt ermutigen, den Blick auf die Schönheit zu richten, schreibt sie in ihrer Ankündigung. Ihre Werke – Portraits berühmter Frauen, Tiere und Landschaften – sollen im Garten auf originelle Weise präsentiert werden. Foto: Doris Meissner