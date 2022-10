Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Dorfgemeinschaft Unterraderach war erfreut, denn endlich konnte das Dorffest in Unterraderach am 9. September nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden. Traditionell feiern die Unterraderacher gemeinsam um den Erlös einem guten Zweck zukommen zu lassen.

Circa 150 kleine und große Gäste aus Unterraderach und den benachbarten Ortschaften kamen an diesem Abend voll auf ihre Kosten. Ob in der Hüpfburg, an der Tischtennisplatte oder der Schockokusschleuder – kein Aufkommen von Langeweile. Beim Gaumenschmaus von Firma Zehrer, der Kuchen- und Getränketheke und den allseits beliebten Cocktails, war es für alle ein schöner Abend mit ausgelassener Stimmung. Auch das Regenwetter konnte diese nicht trüben, denn unter den Dächern der Gärtnerei Friedrich blieben alle trocken.

Die Dorffest-Orga freut sich über die Summe von 1478,76 Euro, welche Unterraderach in diesem Jahr der Ukraine-Hilfe Friedrichshafen zukommen ließ.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitwirkenden, den Kuchenspendern und vor allem der Firma Großmann für das Equipment-Sponsoring, die zum Erfolg des Festes beigetragen haben.