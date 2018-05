Für den VfB Friedrichshafen endet die Hallensaison 2017/18 dort, wo sie im November 2017 ihren Anfang nahm. In der Bodenseesporthalle geht es am Sonntag laut Vereinsbericht um den Klassenerhalt in der Regional- und die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd.

Den Doppelspieltag eröffnet um 10 Uhr das Regionalligateam. Der Aufsteiger feierte in der Rückrunde eine nicht mehr erwartete Wiederauferstehung. Dank dieser Energieleistung steht der VfB zum Saisonfinale auf einem Nichtabstiegsplatz und kann mit einem Sieg den Klassenerhalt aus eigener Kraft realisieren. Allerdings hat man, im Vergleich zum direkten Konkurrenten Westerstetten, das schwere Restprogramm zu absolvieren.

Der TV Vaihingen/Enz II steht bereits als Meister fest und musste in dieser Spielzeit noch keine Niederlage hinnehmen.

Das Hauptaugenmerk liegt daher auf der Partie gegen den TSV Gärtringen. Nur das schlechtere Satzverhältnis trennt den VfB vom Dauerrivalen auf Rang fünf. Mit einem Sieg würde man Gärtringen überholen und müsste nicht so sehr auf den Ab- bzw. Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga schauen.

Ab 14 Uhr übernimmt dann die Bezirksliga Süd die Regie in der Bodenseesporthalle. Die „Zweite“ schwimmt in dieser Spielzeit auf einer Erfolgswelle. Zwei Siege benötigt man noch, um sich am Ende die Meisterkrone aufsetzen zu können. Die nötigen Punkte will man in den beiden Spielen gegen Illerrieden und Wasserburg holen. Gelingt dieses Vorhaben, können die Häfler im letzten Spiel der Saison gegen den Verfolger aus Biberach befreit aufspielen. Für Spannung ist also gesorgt und Liebhaber des Faustballsports dürften am Sonntag in der Bodenseesporthalle voll auf ihre Kosten kommen.