Doppelter versuchter Diebstahl: Erst Hähnchenschenkel, dann Alkohol

Gleich zweimal hintereinander beim Diebstahl erwischt worden ist am Dienstagabend ein Mann in einem Lebensmittelmarkt am Buchhornplatz. Das berichtet die Polizei.

Der 57-Jährige versuchte demnach, gegen 17 Uhr mit zehn Hähnchenschenkeln bestückt an der Kasse vorbeizukommen, ohne für die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete ihn und rief die Polizei. Obwohl dem Ladendieb ein Hausverbot ausgesprochen wurde, betrat er den Markt etwa eine Stunde später erneut. Beim Versuch, Lebensmittel und Alkoholika zu entwenden, wurde er abermals ertappt.

Diebstahl und Hausfriedensbruch

Nun hat er sich nicht nur wegen zweifachem Diebstahl, sondern auch wegen Hausfriedensbruchs zu verantworten. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich auf knapp 50 Euro.